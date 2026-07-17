La autocrítica de Gary Medel por la generación dorada de la selección chilena: “Pudimos haber…”

La espinita clavada de Gary: autocrítica por no haber conseguido algo más con la generación dorada y la selección chilena.

El planeta fútbol está a la espera de la final entre Argentina y España por la Copa del Mundo 2026, certamen que sentenció la tercera ausencia consecutiva de la selección chilena en un Mundial. En paralelo, Gary Medel tuvo una autocrítica sobre la generación dorada de La Roja.

El Pitbull inauguró el nuevo podcast Suenan Los Bombos en el canal oficial de Universidad Católica en YouTube y, pese a sentir orgullo por lo todo hecho con la selección, Gary tiene una espinita clavada.

“Pudimos haber hecho algo más… Pero es parte de y mucho más en las selecciones. Es súper difícil ganar algo en la selección y por todo lo que conseguimos estoy muy feliz“, dijo Medel.

Cabe recordar que la generación dorada de La Roja devolvió a Chile a los mundiales en Sudáfrica 2010. En 2014 casi elimina al anfitrión Brasil en octavos de final y la revancha llegó con la histórica obtención del bicampeonato en las Copas América 2015 y 2016, en las finales frente a Argentina.

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El orgullo de Gary Medel con la selección

Sin embargo, y pese al subcampeonato en la Copa Confederaciones 2017, La Roja no clasificó al Mundial de Rusia 2018, lo que comenzó la lenta, larga y angustiante caída de la generación dorada.

Garito feliz con lo ganado con La Roja, aunque siente que faltó un poquito más.

Ya extinguida la generación dorada en La Roja, Gary igual tiene espacio para valorar lo positivo y no opacar las grandes alegrías regaladas al país: “soy feliz con lo que hice en la selección; lo que hice no es menor“.

“Soy el segundo jugador con más partidos. Estoy muy orgulloso de lo que hice y de todo lo que ganamos. Llegamos a una final de Copa Confederaciones que, por poquito, no la ganamos. Es una felicidad enorme que tengo“, sentenció Gary Medel.

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Gary Medel disputó 161 partidos con La Roja, el segundo en la historia con más presencias en la selección chilena, superado sólo por Alexis Sánchez (168). De ellos 154 fueron como titular con un registro de siete goles.

Resumen:

-Gary Medel jugó 161 partidos en La Roja y anotó siete goles.

-Alexis Sánchez lidera la historia de la selección chilena con 168 presencias.

-Mundial 2026 es la tercera Copa del Mundo consecutiva sin participación de Chile.