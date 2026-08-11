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Colo Colo

Colo Colo quiere fichar a Bayron Barrera, prometedor juvenil de Deportes Iquique

En Colo Colo buscan replicar la fórmula realizada con Lucas Cepeda y aseguran que siguen de cerca al extremo de Iquique.

Por Felipe Escobillana

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Bayron Barrera, extremo que juega en Iquique, es pretendido por Colo Colo
© ArchivoBayron Barrera, extremo que juega en Iquique, es pretendido por Colo Colo

En Colo Colo se han movido de buena manera en este mercado de pases invernal, al fichar al afamado portero Vozinha y al defensor seleccionado chileno Iván Román.

Sin embargo, quedan dos días para el cierre del libro de pases y pretende contratar un nuevo jugador. A las intenciones sabidas por Diego Valdés se suma ahora Bayron Barrera, jugador de Deportes Iquique.

Así se manifestó en el programa Metrópolis de Radio Clave, donde indicaron que “a Byron Barrera lo está siguiendo Colo Colo, si no es para este mercado para el próximo”.

El jugador de 17 años es zurdo, se desempeña como extremo y ha sido seleccionado nacional en los diferentes microciclos de su categoría, lo que augura un buen futuro. ¿Su representante? Fernando Felicevich.

Bayron Barrera es una de las figuras de Iquique

Bayron Barrera es una de las figuras de Iquique

Barrera es titular en Iquique: muestra mucha personalidad

Ya juega permanentemente en el primer equipo de los Dragones Celestes donde demuestra mucha personalidad. De hecho el fin de semana pasada, ante Cobreloa, marcó el 1-1 en Calama.

En esa oportunidad anotó de penal, el que se lo pidió patear a Álvaro Ramos, goleador histórico del elenco celeste. Una muestra de carácter importante.

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Barrera llegó a Iquique justamente proveniente desde Calama. De inmediato mostró muchas condiciones que lo llevaron a firmar contrato profesional a los 16 años recién cumplidos, debutando el 2025 en Copa Chile.

Desde mayo se ha afianzado como titular en los Dragones Celestes, por lo que en Colo Colo esperan repetir la exitosa fórmula realizada hace algún tiempo con Lucas Cepeda.

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