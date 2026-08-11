El portentoso delantero que jugó en La Calera y Palestino arremetió contra el mandamás del Pirata cordobés por ponerlo a la altura del goleador noruego que milita en el Manchester City. ¡Quiere agrandar su billetera!

Lucas Passerini fue uno de los centrodelanteros que buscó Boca Juniors en el mercado de fichajes invernal, aunque el presidente de Belgrano se negó a transferirlo y lanzó una comparación con Erling Haaland que para muchos resultó desopilante.

“Es el Haaland de Sudamérica”, dijo Luis Artime, el mandamás del Pirata cordobés, sobre Passerini. El ariete de 32 años, quien en el fútbol chileno jugó en Unión La Calera y Palestino, pareciera no tener muchas similitudes con el crack noruego que milita en el Manchester City.

De todas maneras, al timonel del cuadro celeste le nació tirar ese paralelo. Quizá para argumentar por qué pretendía recibir al menos 5 millones de dólares por su pase. Pues bien, el cuadro Xeneize finalmente cerró la contratación del ecuatoriano Enner Valencia.

Lucas Passerini cuando militaba en Unión La Calera, donde anotó 19 goles y regaló 10 asistencias en 49 partidos. (Andrés Piña/Photosport).

Después de anotar la apertura de la cuenta en el triunfo de Belgrano ante Banfield, Passerini sacó la voz para abordar esa declaración de Artime. “No he tenido relación con él, no nos hemos sentado a charlar tampoco así que nada”, manifestó el portentoso ariete en ESPN.

Erling Haaland en acción durante el Mundial 2026, donde Noruega llegó a cuartos de final y cayó ante Inglaterra. (Richard Pelham/Getty Images).

“Llevo tres años acá en el club, me ha hecho saber el cariño que me tiene. Fue una declaración que no me gustó, no me siento así. Si para él soy el Haaland de Sudamérica tengo que cobrar como él”, aseguró Passerini, quien seguramente intentará mejorar el salario que percibe en esa institución.

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Passerini critica al timonel de Belgrano por compararlo con Haaland

Para Lucas Passerini, el presidente de Belgrano le erró en ese paralelo que lo situó como un jugador similar a Erling Haaland. “Piensa eso, tenemos distintas visiones”, aseguró el “9” del cuadro cordobés, donde suma 21 goles y ocho pases-gol en 79 partidos.

Lucas Passerini celebra un gol ante Boca en La Bombonera. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Además reveló su admiración por un icónico goleador que tuvo Boca Juniors que fue DT de dos clubes chilenos: Unión Española y Curicó Unido. “Antes de retirarse, jugaba mucho Martín Palermo cuando era chico. Un goleador de área”, aseguró Passerini para elogiar las cualidades del Titán.

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“Me gustaba mucho, pero con Haaland hay una gran diferencia. El presidente se equivocó en la comparación”, sentenció Passerini, quien de todas maneras festejó un 2-0 de su club ante el Taladro en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina.

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