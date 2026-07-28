El atacante de 32 años, quien en Chile jugó para Unión La Calera y Palestino, es uno de los nombres que atrae al cuadro Xeneize. Y el presidente de su actual club trazó una comparación que dejó a varios boquiabiertos.

Boca Juniors necesita un centrodelantero con urgencia según aclaró el DT, Rodolfo Arruabarrena y el último nombre que salió a la luz pública como objetivo fue Lucas Passerini. El “9” milita en Belgrano de Córdoba, último campeón de la máxima categoría en Argentina.

Mientras el cuadro Xeneize ya inició las gestiones para contar con él, el presidente del Pirata cordobés dejó clarísimas sus intenciones con respecto al ariete “Yo sé cuánto vale para mí. Passerini es el Haaland sudamericano”, aseguró Luis Artime.

Una frase que sorprendió a varios en el vecino país: el otrora atacante puso al ex Unión La Calera y Palestino como un símil de Erling Haaland, goleador noruego del Manchester City que brilló en el Mundial 2026. Por supuesto que esa respuesta de Artime se viralizó rápidamente.

Erling Haaland fue puesto como ejemplo para hablar de Lucas Passerini. (Justin Setterfield/Getty Images).

Aunque el mandamás de Belgrano se apresuró en dejar varias cosas claras. “No hubo ninguna oferta formal. Todo lo que se dice sale en la prensa. Por Lucas no tuvimos pedido oficial de ningún equipo. Sigo sosteniendo, y lo digo hace tiempo: el mejor refuerzo nuestro es mantener el plantel”, lanzó Artime.

Lucas Passerini en acción ante Lautaro River en la final que Belgrano le ganó a River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Y si se tiene que ir algún jugador, la oferta tiene que ser muy, muy satisfactoria. Un numero 9 del nivel de Lucas o un delantero como el Uvita Fernández no hay en cualquier plantel. Por más que digan que tiene 32 años”, agregó Luifa Artime para ponerle varias trabas a las pretensiones del cuadro Xeneize.

Leonardo Morales, Lucas Zelarrayán, Lucas Passerini y Nicolás Fernández celebran el título de Belgrano vs River. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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Presidente de Belgrano se la canta clarita a Boca por el interés en Lucas Passerini

En Belgrano de Córdoba tienen decidido no dejar que Boca Juniors se quede muy fácilmente con Lucas Passerini ante el fracaso en las negociaciones por David Romero, otro exjugador de Unión La Calera. “Todos los goleadores maduran después de los 30 años”, afirmó el timonel del cuadro celeste.

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“Son jugadores experimentados en el fútbol argentino, Lucas está hace muchos años acá. Sabe lo que es el club. Ser los delanteros más importantes del equipo campeón tiene un valor”, añadió Luifa Artime, quien le dejó una sentencia elocuente a su colega Juan Román Riquelme.

Lucas Passerini hizo 19 goles en 49 partidos por La Calera. Y en Belgrano suma 20 conquistas en 75 partidos. También regaló ocho asistencias en el Pirata cordobés. (Andrés Piña/Photosport).

El mandamás de Belgrano evidenció que necesitará mucho dinero para convencerse. “No puedo regalar a Passerini ni al Uvita (Nicolás Fernández) porque me tengo que dar vuelta a buscar otro”, finalizó Artime, quien será un difícil negociador para los boquenses.