Boca Juniors necesita un centrodelantero con urgencia según aclaró el DT, Rodolfo Arruabarrena y el último nombre que salió a la luz pública como objetivo fue Lucas Passerini. El “9” milita en Belgrano de Córdoba, último campeón de la máxima categoría en Argentina.
Mientras el cuadro Xeneize ya inició las gestiones para contar con él, el presidente del Pirata cordobés dejó clarísimas sus intenciones con respecto al ariete “Yo sé cuánto vale para mí. Passerini es el Haaland sudamericano”, aseguró Luis Artime.
Una frase que sorprendió a varios en el vecino país: el otrora atacante puso al ex Unión La Calera y Palestino como un símil de Erling Haaland, goleador noruego del Manchester City que brilló en el Mundial 2026. Por supuesto que esa respuesta de Artime se viralizó rápidamente.
Aunque el mandamás de Belgrano se apresuró en dejar varias cosas claras. “No hubo ninguna oferta formal. Todo lo que se dice sale en la prensa. Por Lucas no tuvimos pedido oficial de ningún equipo. Sigo sosteniendo, y lo digo hace tiempo: el mejor refuerzo nuestro es mantener el plantel”, lanzó Artime.
“Y si se tiene que ir algún jugador, la oferta tiene que ser muy, muy satisfactoria. Un numero 9 del nivel de Lucas o un delantero como el Uvita Fernández no hay en cualquier plantel. Por más que digan que tiene 32 años”, agregó Luifa Artime para ponerle varias trabas a las pretensiones del cuadro Xeneize.
ver también
Erling Haaland se despide del Mundial 2026: “La mejor experiencia de mi vida”
Presidente de Belgrano se la canta clarita a Boca por el interés en Lucas Passerini
En Belgrano de Córdoba tienen decidido no dejar que Boca Juniors se quede muy fácilmente con Lucas Passerini ante el fracaso en las negociaciones por David Romero, otro exjugador de Unión La Calera. “Todos los goleadores maduran después de los 30 años”, afirmó el timonel del cuadro celeste.
“Son jugadores experimentados en el fútbol argentino, Lucas está hace muchos años acá. Sabe lo que es el club. Ser los delanteros más importantes del equipo campeón tiene un valor”, añadió Luifa Artime, quien le dejó una sentencia elocuente a su colega Juan Román Riquelme.
El mandamás de Belgrano evidenció que necesitará mucho dinero para convencerse. “No puedo regalar a Passerini ni al Uvita (Nicolás Fernández) porque me tengo que dar vuelta a buscar otro”, finalizó Artime, quien será un difícil negociador para los boquenses.
ver también
Rodolfo Arraubarrena reconoce que Boca llega en el suelo ante O’Higgins: “El vestuario es un cementerio”