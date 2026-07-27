El chileno se sacó la peor calificación posible luego de la dura derrota de Boca ante Riestra. "No se entiende por qué jugó", señalan.

Boca Juniors sufrió una dura derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra en el reinicio del fútbol argentino, algo que preocupó mucho al elenco Xeneize de cara al duelo de este jueves contra O’Higgins, por la vuelta de Copa Sudamericana.

“Son dos días y medio, no tenemos ni tres días de recuperación”, manifestó Rodolfo Arruabarena por el poco descanso entre partidos. “Tengo que pensar en lo físico. Terminamos el 23 a la noche y no llegaron a las 72 horas de descanso”, explicó.

Asegugó el Vasco que “el vestuario es un cementerio, y está bien que duela. Pero mañana (hoy) tenemos que empezar a trabajar el partido con O’Higgins. No hay tiempo para lamentos, sí para corregir y que no se repitan los errores”, sostuvo.

De todas formas, entiende que estarán más golpeados que de costumbre. “Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota. Sería una estupidez que nos haga más daño del que ya nos hizo”, especificó.

Boca fue goleado por el modesto Riestra

Los medios hacen trizas a Bocas: Williams Alarcón apuntado

Arruabarrena confesó que “somos Boca, los tres golpes del primer tiempo pueden perjudicar en lo moral, pero repito: el responsable de esta derrota soy yo. Trabajaremos para conseguir el resultado que necesitamos en Chile”.

Los medios no tuvieron piedad con las notas con que calificaron a Boca Juniors. Olé le puso un 2 al meta Álvaro Montero y al defensa Malcom Braida, mientras que un 3 se sacaron Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Williams Alarcón y Lautaro Blanco. El resto no pasó del 4.5.

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Planeta Boca Juniors hizo algo parecido. Un 2 para el arquero Montero, un 3 para Alarcón y el resto, sumando con esa nota a Miguel Merentiel y Ángel Romero, que vinieron desde la banca.

TyC fue aún más duro. Nota 1 para el meta colombiano y para el chileno Alarcón. “No se entiende por qué jugó”, señalan del formado en Colo Colo. El resto, un 2 para la defensa y rescatan a Leonel Flores, con un 5.