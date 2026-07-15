La modelo Anastasia Kostromitina hizo un video que ha dado vueltas por las redes sociales durante el Mundial 2026.

Todos sabíamos que es un gran futbolista. Sin embargo, pocos ponían a Erling Haaland y a la Selección de Noruega en instancias como los cuartos de final del Mundial 2026. Y no sólo lo lograron, sino que de buena manera.

El atacante del Manchester City, además, se transformó en uno de los goleadores del certamen y en casi todos los partidos en los que le tocó jugar, marcó. El único, de hecho, en el que no, fue ante Inglaterra, por los cuartos de final.

Pero, la fama de Erling Haaland no solamente lo tocó a él. De roce, también le llegó su minuto a una modelo rusa, Anastasia Kostromitina, quien se ha hecho viral en redes sociales por su parecido con el delantero.

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Palabras de la doble de Haaland

Sus amigos bromeaban con el parecido que Anastasia Kostromitina tenía con Erling Haaland. La modelo rusa no entendía cómo se podía parecer a un jugador, pero poco a poco fue tomándolo como una broma, hasta que contó, en entrevista con AFP, cómo se sentía en la actualidad.

“Al principio, para ser sincera, ni siquiera entendía cómo podía parecerme a un jugador de fútbol masculino. Pero luego empecé a tomármelo con sentido del humor y ahora lo vivo con tranquilidad”, comenzó diciendo.

Con seis millones de Me Gusta, su publicación en la que imita los movimientos y las expresiones de Erling Haaland son un verdadero éxito. A partir de allí, decidió dejar de lado los complejos y simplemente reírse de sí misma.

La modelo brilla en Instagram | @nas__kos

“Creo que se me da bastante bien con los videos, sobre todo porque no tengo que esforzarme especialmente“, enfatizó la modelo, quien, por último, hizo un breve análisis de la imagen de Haaland.

“Erling no intenta posar delante de las cámaras. En su caso, simplemente le sale así. Tiene gestos muy simpáticos, emociones genuinas, es genial, y eso es lo que atrae a la gente“, cerró la modelo viral de las redes sociales.

En resumen…

Erling Haaland clasificó con la Selección de Noruega a cuartos del Mundial 2026 .

clasificó con la Selección de Noruega a cuartos del Mundial . La modelo rusa Anastasia Kostromitina se viralizó en redes por su parecido con Haaland.

se viralizó en redes por su parecido con Haaland. El delantero del Manchester City destacó como uno de los goleadores del torneo.