Con 13 años de historia en la MLS, el cuadro canadiense ya tuvo en sus filas a futbolistas destacados en Europa y Sudamérica. A ese lugar aterriza el chileno.

El delantero chileno Alexis Sánchez será la nueva bombástica contratación que realizará la Major League Soccer (MLS), donde jugará en el CF Montréal de Canadá y se unirá a la pléyade de figuras planetarias que juegan en la liga de Estados Unidos.

Si bien nunca se coronó campeón de la competición, este equipo es uno de los más nuevos en entrar, cuando en 2010 apareció con otro nombre como Montreal Impact, para luego cambiar a su actual y definitiva denominación a partir de la temporada 2021.

Alexis Sánchez no es la primera figura mundial que defiende la casa del CF Montréal. Durante sus 16 años de historia, otros nombres supieron defender esta camiseta, uno de ellos llegó a ser hasta 2025 el fichaje más caro de la franquicia canadiense.

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Los cracks que pasaron por el Montréal de Alexis Sánchez

Hay tres nombres que si los mencionas en este club, casi que les hacen un monumento. El primero de ellos es el argentino Ignacio Piatti, campeón de América en 2014 con San Lorenzo, que es su actual máximo goleador histórico con 79 goles en siete temporadas.

Otro nombre de relativo reconocimiento que pasó fue el italiano Marco Di Vaio, figura en equipos como Parma, Juventus y Valencia. Acabó su carrera en el CF Montréal el 2014. Estuvo allí por dos temporadas, y es el segundo artillero general con 40 anotaciones.

Pero el nombre que puso en el mapa del planeta al equipo canadiense no fue otro que Didier Drogba. La leyenda marfileña jugó entre 2015 y 2017 donde convirtió 23 goles. Si bien no fue campeón encaró fiel a su estilo el tramo final de la carrera.

El chileno más caro en la historia del club

Pero si hay un nombre escrito con letras doradas en CF Montréal ese es el de Jeisson Vargas. El delantero fue comprado a Universidad Católica por más de US$2.6 millones de dólares, la adquisición más cara en más de una década, la cual se superó en 2025, cuando pagaron US$4.8 millones por el ucraniano Gennadiy Synchuk.