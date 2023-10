Dibu Martínez vivió una jornada agridulce este lunes 30 de octubre. En la ceremonia del Balón de Oro 2023, el argentino se ganó el trofeo al mejor arquero pero su alegría se vio empañada por pifias.

Los hinchas franceses, todavía con la espina clavada del Mundial de Qatar 2022, recibieron a Emiliano con silbidos al momento de arribar al Teatro del Châtelet en París, y aunque nadie se esperaba que eso mismo sucediera adentro del recinto lo cierto es que sí pasó. Y tuvo que salir Didier Drogba al rescate.

Martínez comenzaba emocionado su discurso de agradecimiento junto a Alejandro, su padre quien apareció de sorpresa para darle el Trofeo Lev Yashin, cuando en medio del silencio sonaron nuevos abucheos.

Así al histórico exdelantero marfileño, quien fue presentador del tradicional premio de France Football junto a la periodista Sandy Heribert, no le quedó más que interrumpir al campeón del mundo para golpear la mesa y exigir respeto.

Revisa acá el tenso momento:

El tenso momento del Dibu Martínez en el Balón de Oro

“Tenerlo acá es una sorpresa. El gordo me sigue a todos lados”, señaló emocionado Emiliano Martínez al recibir el premio de manos de su padre, quien apareció de sorpresa desde atrás del escenario.

“Quiero agradecer a los compañeros de la Selección, al cuerpo técnico del Aston Villa, para mí lo importante es ganar en grupo y mi familia; tengo dos hijos hermosos en casa, a mis hermanos”, añadió. Fue ahí que comenzaron a pifiar.

Ante esto, Drogba golpeó la mesa y habló fuerte y claro. El exdelantero marfileño exigió que acabaran los silbidos mientras hablaba el argentino y, además, se reproducía la gran atajada a Kolo Muani en pantalla gigante. “Tienen que serenar los abucheos franceses, merci“, lanzó Didier. Y el Dibu pudo seguir.

“Sabíamos que habíamos hecho un gran partido hasta los 70, 75, penal, Kylian hizo un partidazo, levantó a Francia, Argentina fue muy bien en el tiempo extra, Leo puso a Argentina adelante, lo de Kolo Muani al final, fue todo tan rápido, ni sabía quién me había pateado”, alcanzó a completar, pero no fue el final.

La respuesta del Dibu Martínez a las pifias en el Balón de Oro

Una vez finalizó el evento, Emiliano Martínez habló con ESPN y se refirió a las varias oportunidades en las que lo pifiaron en el evento que viste de gala al mundo del fútbol.

“Hubo (silbidos) afuera y lo mismo acá adentro, que pidieron silencio. Es normal que ganarle un Mundial a Francia y justo que los dos eventos fueron acá en Francia es algo normal para un profesional”, lanzó.

Sobre el premio en sí, el Dibu recalcó que “no me lo esperaba (ganar el premio). Las ansias estaban, pero hasta que no ves tu nombre no lo crees. Cuando lo veo a él (su padre) me dan ganas de llorar. No sabía nada”.

“Soy un pibe que hablo mucho. Le caigo bien a los grupos y cuando entro en la cancha me pongo el papel y quiero ganar, no importa con quién juego. Soy un pibe muy abierto”, complementó para cerrar.

¿Cuándo vuelve a jugar Dibu Martínez?

Este domingo 5 de noviembre debería volver a jugar Emiliano Martínez. A las 11:00 horas el Aston Villa visitará al Nottingham Forest en el estadio City Ground por la fecha 11 de la Premier League, y habrá que esperar a ver si el Dibu es o no titular.

