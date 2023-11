Mauricio Pinilla lleva varios días en una fuerte polémica con la prensa de Argentina, luego de criticar la obtención del octavo Balón de Oro por parte de Lionel Messi, lo que ha desatado la furia al otro lado de la Cordillera.

Una situación que nace desde que el ex delantero de Universidad de Chile y la Roja expresó su parecer por el premio a la Pulga, siendo jugador de la MLS, que lo hace tener, según sus palabras, menos opciones de otros grandes nombres en Europa.

Por lo mismo, en Argentina, sus palabras hicieron eco de forma inmediata, donde fue la prensa deportiva la que cargó los dardos contra su persona: le recordaron el “palo de Pinilla”.

Pero el delantero no se quedó de brazos cruzados y apunto con un dardo directo al corazón de los argentinos, sacando en cara las dos Copa América que obtuvo defendiendo la camiseta de la Roja justo ante Argentina.

La polémica

Todo comenzó en el panel de ESPN, luego de que Messi fuera premiado con un nuevo Balón de Oro, en una campaña marcada por la obtención del Mundial Qatar 2022, aunque causando polémica con su presente en Inter Miami.

“Si tú te ganas el Balón de Oro jugando en la MLS, quiere decir que estamos todos locos. O que la MLS se transformó en una potencia mundial”, comenzó explicando.

Su crítica apunta que hay muchos jugadores con mejores campañas, esta temporada, que Messi, dejando en claro que esto no fue tomado en cuenta en la premiación.

“Pesó mucho la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios del año en total si sólo se va a contar una competición. Está bien, está la importancia del Mundial. Pero en el global no me parece que haya sido el mejor”, precisó.

La copa en tu cara

Si bien en Argentina le sacaron en cara su palmarés con la Roja, lo que de forma polémica miran en menos, además de su tatuaje del “palo de Pinilla”, luego de la eliminación en el Mundial Brasil 2014, el, ahora comentarista deportivo, apagó el fuego con bencina.

Fue en sus redes sociales donde publicó dos fotografías con las Copa América, la de 2015 y la Centenario de 2016, sabiendo que es un tema sensible para los argentinos, porque las perdieron con Chile.

“Memories… siempre es bueno recordar de dónde venimos y quiénes somos”, escribió en sus redes sociales, las que se han llenado de argentinos dedicándole cariñosos saludos.

¿En qué años ganó Messi el Balón de Oro?

Lionel Messi ganó el Balón de Oro en 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Mientras que en cinco oportunidades fue Balón de Plata, además que en 2007 ocupó el tercer lugar y fue Balón de Bronce.

¿Cuántos títulos ganó Pinilla con la Roja?

Mauricio Pinilla fue campeón con la selección chilena en las Copa América de Chile 2015 y la edición Centenario en Estados Unidos 2016, donde en ambas definiciones el perdedor fue Argentina.

