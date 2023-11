Mauricio Pinilla ha dado que hablar en las últimas horas en Argentina. El ex delantero criticó con todo los premios conseguidos por Lionel Messi y Emiliano Martínez en el Balón de Oro, recibiendo una dura respuesta desde el otro lado de la cordillera.

El hoy comentarista se refirió al triunfo del 10 y el Dibu en la ceremonia de este lunes, asegurando que ninguno lo merecía. “Si tú te ganas el Balón de Oro jugando en la MLS, quiere decir que estamos todos locos. O que la MLS se transformó en una potencia mundial”, comenzó señalando en ESPN.

“Pesó mucho la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios del año en total si sólo se va a contar un competición. Está bien, está la importancia del Mundial. Pero en el global no me parece que haya sido el mejor”, agregó sobre Lionel Messi.

El 10 no fue el único, ya que Mauricio Pinilla también tuvo palabras para Emiliano Martínez, elegido el mejor arquero del mundo. “Yo ya no creo en estos premios. Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo”, recalcó.

La dura respuesta de la prensa argentina a Mauricio Pinilla por atacar a Lionel Messi y Dibu Martínez

Mauricio Pinilla no tuvo piedad con Lionel Messi y Emiliano Martínez, por lo que le devolvieron la mano. La prensa argentina disparó de vuelta contra el ex delantero y lo destrozó por sus dichos contra sus ídolos.

Diario Olé dedicó una nota a lo expresado por Pinibomber y hasta se burlaron de él. “¿Lo tienen a Mauricio Pinilla? Ya ex delantero chileno, integrante de los años dorados en los que los trasandinos conquistaron las Copas América de 2016 y 2017”, lanzaron de entrada.

“El mismo que en su momento se tatuó -de manera muy llamativa- la imagen de un remate suyo en el travesaño ante Brasil por los octavos de final del Mundial 2014. Retirado en 2021, se dedica a comentar en su país para la señal ESPN. Y por lo dicho en las últimas horas, no se mostró de acuerdo con el Balón de Oro que le dieron a Messi”, agregaron.

Así, en Argentina intentan responder a toda la polémica que se ha generado con su selección tras el Mundial de Qatar 2022. Y es que con penales dudosos y muchas dudas de los hinchas, la Albiceleste logró su objetivo de ser campeón del mundo.

Lionel Messi y Emiliano Martínez disfrutan de ser los ganadores en el Balón de Oro. Mauricio Pinilla se enfoca en su labor durante los Juegos Panamericanos en televisión, aunque de seguro no se quedará callado tras la tocada de oreja que le llegó desde el otro lado de la cordillera.

¿Cuántas veces ha ganado el Balón de Oro Lionel Messi?

Gracias al conseguido el lunes, Lionel Messi llegó a ocho triunfos en el Balón de Oro. El argentino también se quedó con las ediciones 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

¿Cuándo juega Argentina en eliminatorias?

Argentian tendrá duras llaves en la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El 16 de noviembre reciben a Uruguay para luego, el 21, chocar con Brasil como visitantes.

