Mauricio Pinilla no quedó satisfecho con el octavo Balón de Oro de Lionel Messi. Luego de que el argentino fuera nuevamente reconocido como el mejor del mundo y dejara atrás a Erling Haaland y Kylian Mbappé, el exseleccionado chileno mostró su molestia en las pantallas de ESPN.

“Yo creo que se despide, efectivamente. Si tú te ganas el Balón de Oro jugando en la MLS, quiere decir que estamos todos locos. O que la MLS se transformó en una potencia mundial”, partió diciendo Pinilla en el panel de ESPN F 360.

“Lamentablemente, ya no podremos ver más a Messi celebrando un Balón de Oro ni agradecerle lo que nos entregó fin de semana tras fin de semana, en Champions League y en todas las competiciones que disputó”, continuó.

“Pesó mucho la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios del año en total si sólo se va a contar un competición. Está bien, está la importancia del Mundial. Pero en el global no me parece que haya sido el mejor. Si el que se lleva la Copa del Mundo va a ser el mejor, ojalá se repita con los años”, sumó.

Por último, manifestó que tampoco quedó contento con que Emiliano Martínez, portero de la selección argentina, se quedara con el Trofeo Yashin al mejor portero. “Yo ya no creo en estos premios. Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo, para qué estamos con cosas”, cerró.

El año de Messi

La temporada 2022-23 de Messi pesó más que la de Erling Haaland y Kylian Mbappé, sus principales rivales. Los 52 goles y el triplete con Manchester City del delantero noruego no alcanzaron para darle el primer lugar, así como tampoco la Bota de Oro y subcampeonato en Qatar 2022 del atacante francés.

El año de Messi, que no contó su estadía en Inter Miami, se vio así. En el PSG, jugó 42 partidos, anotó 22 goles, ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia. En Argentina, jugó 13 partidos, anotó 15 goles y ganó el Mundial Qatar 2022. En la Copa del Mundo, ganó el Balón de Oro, la Bota de Plata y fue el MVP de la final.

Su año fue considerado superior, pero Messi no se olvidó de Haaland y Mbappé luego de ganar su nuevo Balón de Oro. “Tuvieron un gran año, espectacular, y en los próximos años ganarán este premio. Son dos bestias futbolísticas y mantendrán una pelea muy hermosa los próximos años”, dijo.

¿En qué años ganó Messi el Balón de Oro?

Además de la edición 2023, Lionel Messi ganó el Balón de Oro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Es el máximo ganador del premio. En 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017 fue Balón de Plata, mientras que en 2007 ocupó el tercer lugar y fue Balón de Bronce.

