Este jueves surgió una inesperada polémica entre el comediante Santiago Endara y el exjugador de la NFL Sammis Reyes, luego de que el deportista reaccionó molesto a un video publicado por el humorista en donde hace referencia a él y a su pareja, Emilia Dides.

En el video el comediante, conocido también como “Pastor Rocha”, se refiere a su interés por la ex Miss Chile. “Te prometo algo, voy a ser un buen padrastro, estoy dispuesto a darle mi apellido si es necesario. Así que oiga Emilita, yo me sumo a acompañarla el otro año al Juzgado para demandarlo por pensión alimenticia”.

Ante esto, Sammi respondió: “Métete con cualquier we… menos con mi mujer y mi hijo(a)… se te pasó la mano ctm. Te aguanté una, pero está ni cagando. Contesta mi llamada hue… poco hombre”

El fin de la polémica entre Sammis y el Pastor Rocha

A través de sus redes sociales, el deportista reveló que conversó con el comediante, señalándole que le indicó que le molestaron los dichos sobre su pareja.

“Le comenté que con una mujer embarazada no se juega y tampoco diciendo que quiere ser “padrastro” de mi hijo(a). Se pasó con la broma y al momento de conversar entendió mi punto de vista”.

“Personalmente, agradecí que respondiera mi llamada y arregláramos el tema rápidamente. ¡Todo bien!”, agregó Reyes.

Por su parte, el comediante agregó: “estuvimos hablando con el hermano Sammis Reyes y aclarando el videíto que se hace sin afán de ofender. Era una humorada, él lo entendió… tiene buen sentido del humor. Ahora vamos por sus McDonald y sus prote, ¿y qué pasa?”.

Asimismo, a través de sus redes sociales Sammis continuó con sus descargos. “Un hombre de honor siempre va a defender a su familia. Hay cosas con las que no se juega. Lamentablemente, un gran porcentaje de la población de Chile ha normalizado el bullying virtual”.

“Me pregunto: ¿Dónde quedó el honor, el respeto y los valores en gran parte de nuestra sociedad? ¿Por qué está tan normalizado el odio a través de redes sociales? ¿De verdad vamos a normalizar este trato y aceptarlo como sociedad?”.

El comentario que desató la polémica

A través de un registro en sus redes sociales, el Pastor Rocha publicó un video haciendo alusión a la nueva etapa en la relación de Emilia y Sammis, quienes recientemente anunciaron que se convertirán en padres.

“Yo creo que esto es una estrategia de la hermana Emilia, porque ella sabía perfectamente que a mí lo que me gustan son las mamitas solteras, ella lo sabía, y ahora va a ser mamá”.

“Escúchame bien vo’ Goliat de Meiggs, a ti te hablo. Te prometo algo, voy a ser un buen padrastro, estoy dispuesto a darle mi apellido si es necesario. Así que oiga Emilita, yo me sumo a acompañarla el otro año al Juzgado para demandarlo por pensión alimenticia, así que nos vemos, ¿nos vemos, dime o no?”