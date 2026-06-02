Datos principales

Confederación: CAF

Apodo: Los Elefantes.

Ranking FIFA: 34°

Grupo en el Mundial: E (Alemania, Curazao y Ecuador)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Sin perder un solo partido clasificó Costa de Marfil al Mundial 2026. Los Elefantes estuvieron en el Grupo F de las Eliminatorias africanas, donde el rival más difícil que tuvieron fue el Gabón de Aubameyang.

Con un 3-0 en el partido final del grupo, ante Kenia, los dirigidos por Emerse Faé se aseguraron sus pasajes a la Copa del Mundo. Claro que el duelo clave fue el empate sin goles en Franceville, ante Gabón, donde pusieron una piedra de tope y se aseguraron el primer puesto.

Calendario y estadios en los que juega

Costa de Marfil vs. Ecuador (domingo 14 de junio, 19:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmiete: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Alemania vs. Costa de Marfil (sábado 20 de junio, 16:00 hrs, BBMO Field, Toronto). Transmite: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Curazao vs. Costa de Marfil (jueves 25 de junio, 16:00 hrs. Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmite: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.120 kms. (Filadelfia-Toronto-Filadelfia).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 14,3%

Llegar a cuartos de final: 9,1%

Llegar a semifinales: 3,4%

Llegar a la final: 1,2%

Ser campeón: 0,4%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

“Más pragmático y menos ingenuo”: así define la IA al actual equipo de Costa de Marfil. Si bien Los Elefantes contaron con generaciones doradas en el pasado, para Gemini, Inteligencia Artificial de Google, el plantel actual es el que hará historia, superando por primera vez la fase de grupos.

Publicidad

Publicidad

Esto se logrará gracias a un “empate muy friccionado” ante Ecuador, “una derrota ajustada” ante Alemania y un triunfo marfileño ante Curazao, donde los africanos “no sacarán el pie del acelerador”.

Eso sí, según la IA, el techo lo tocarán en dieciseisavos de final, donde, pese a ser un equipo “sumamente incómodo de enfrentar”, terminarán cayendo en un apretado duelo ante algún equipo de mayor renombre.

El plantel de Costa de Marfil

Porteros:

– Yahia Fofana (Rizespor)

– Mohamed Kone (Charleroi Sc)

– Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensores:

– Guéla Doué (Rc Strasbourg)

– Emmanuel Agbadou (Besiktas)

– Evan Ndicka (As Roma)

– Ousmane Diomandé (Sporting Cp)

– Wilfried Singo (Galatasaray)

– Odilon Koussounou (Atalanta)

– Clément Akpa (Aj Auxerre)

– Ghislain Konan (Gil Vicente)

Publicidad

Publicidad

Mediocampistas:

– Franck Kessié (Al-Ahli Sc)

– Ibrahim Sangaré (Nottingham)

– Seko Fofana (Fc Porto)

– Christ Inao-Ounai (Trabzonspor)

– Jean-Michael Seri (Nk Maribor)

– Parfait Guiagon (Charleroi Sc)

Delanteros y Extremos:

– Amad Diallo (Man United)

– Simon Adingra (As Monaco)

– Elye Wahi (Ogc Nice)

– Bazoumana Touré (Hoffenheim)

– Yan Diomande (Rb Leipzig)

– Ange-Yoan Bonny (Inter Milan)

– Oumar Diakité (Cercle Bruges)

– Evann Guessand (Crystal Palace)

– Nicolas Pépé (Villarreal)

Jugador estrella: Amad Diallo

Formado en el Atalanta desde los trece años, Amad Diallo tuvo un gran salto en su carrera cuando el Manchester United puso sus ojos sobre él. El extremo derecho marfileño partió a los Diablos Rojos, pero pronto lo mandarían a préstamo para que agarrara más experiencia. De ahí su paso por el Glasgow Rangers y por el Sunderland (donde la rompió).

Publicidad

Publicidad

Fue una muy buena estrategia empaparlo de mayor experiencia. Una vez retornado a Manchester, a mitad de 2023, Diallo empezó a tener más oportunidades en el equipo que por ese entonces dirigía Erik ten Hag. Hasta que se transformó en una pieza indispensable en los Diablos Rojos.

En Costa de Marfil su presencia también es vital. Encarador y veloz, el extremo marfileño es distinto a lo que acostumbrábamos para los Elefantes. Ya no es un centrodelantero neto el que pone los goles, sino uno que arranca desde las bandas. Y cuando no es para marcar, es para cedérsela a Evann Guessand. Su sangre fría y su madurez precoz hacen pensar que Diallo tendrá un gran futuro. Y, por qué no, también puede tener un tremendo presente este 2026.

El crack que puede explotar en este Mundial 2026 | Getty Images

Publicidad

Publicidad

Jugador a seguir: Evann Guessand

Se formó y vistió la camiseta de Francia en todas las categorías juveniles. Sin embargo, a la hora de decidir por la Adulta, Evann Guessand siguió su corazón y sus raíces y optó por defender a Costa de Marfil. Así, en 2024, empieza su recorrido con Los Elefantes.

Con 24 años, este centrodelantero cuenta con un físico de élite, que le permitió ganarse la apreciación del Aston Villa. Mandado a préstamo al Crystal Palace para sumar minutos, ha tenido un 2026 titularísimo en los desafíos de la Europa y Conference League, además de la Premier. En Costa de Marfil, empieza a agarrar camiseta, aunque aún se sienta en la banca, debido al momento de Ange-Yoan Bonny.

Guessand es un verdadero tanque de músculos. Pero, las apariencias a veces engañan y no solamente se puede situar en el centro del ataque. Su versatilidad ha hecho que, incluso, rote a veces de extremo derecho, gracias a su explosividad. De todas formas, fue el salto al Crystal Palace (tras romperla en el Niza), lo que le dio más herramientas y mejor valoración de cara al Mundial. Es un suplente que puede verdaderamente cambiar un partido.

Publicidad

Publicidad

Técnico: Emerse Faé

De la Quinta División de Francia a ayudante técnico de Costa de Marfil y, de allí, a DT a secas. Ese es el corto recorrido profesional que uno puede ver al revisar el CV de Emerse Faé, ex seleccionado marfileño nacido y criado en Nantes. Pero, eso es pasar por arriba una de sus proezas más importantes.

Es cierto, hay poco con lo que llenar el CV, pero hay un punto que ya le da un valor incalculable. Al hacerse cargo de la banca de los Elefantes, en 2024, rápidamente Faé los sacó campeones continentales. Por tercera vez en su historia, los marfileños tocaban la cima africana.

Y este logro es sumamente importante, porque fue demasiado evidente su mano. Faé era el ayudante de Jean-Louis Gasset, DT de la Selección de Costa de Marfil para la CAN 2023. Los resultados paupérrimos y la clasificación del equipo como el último mejor tercero hicieron que echaran al francés y dejaran al marfileño a cargo. ¿Qué pasó entonces? Pues que los Elefantes fueron imparables a partir de allí y salieron campeones.

Publicidad

Publicidad

Además de sus dotes oratorios, su cercanía con los jugadores y su experiencia, Faé tiene una idea clara de juego. No inventó la rueda para ello, sino que aplica el clásico sistema táctico del 4-3-3, con el que intenta ganar la batalla física en el mediocampo desde el primer minuto de juego.

Posible 11

Mejor participación de Costa de Marfil en los Mundiales

En sus tres participaciones anteriores, Costa de Marfil nunca ha conseguido pasar la fase de grupos. La vez que estuvieron más cerca fue en Sudáfrica 2010, cuando tenían jugando a su Generación Dorada. Sin embargo, les tocó en un grupo muy complicado.

Publicidad

Publicidad

Costa de Marfil jugó ante Brasil, Portugal y Corea del Norte en aquel torneo. Si bien se daba por descontado un triunfo ante los asiáticos (fue 3-0 a favor de Los Elefantes), lo difícil era robarle puntos a los lusos y al Brasil de Robinho y Luis Fabiano.

Finalmente, Costa de Marfil quedó fuera de forma digna. En el primer duelo empataron sin goles ante el Portugal de Cristiano Ronaldo y perdieron 3-1 ante Brasil.

Publicidad

Publicidad

Jugador histórico destacado: Didier Drogba

Pocos hombres pueden jactarse de haber paralizado un conflicto armado con un micrófono en mano tras un partido. Didier Drogba demostró que su figura sobrepasaba por completo los límites del rectángulo de césped. El ídolo africano tuvo una explosión profesional tardía en Francia, pero al destapar su potencial se transformó en un centrodelantero indomable. Es el jugador más grande en la historia de Costa de Marfil no solo por su potencia física descomunal y cabezazo letal, sino porque asumió un rol de líder espiritual y, hasta, político. Su mística unió a una nación fracturada, convirtiéndolo en un ícono digno de murales y estampados de poleras.

Su desembarco en Stamford Bridge fue una verdadera explosión dentro la competitiva Premier League. Como la principal arma bombardera de José Mourinho, el marfileño orquestó la etapa más dorada del Chelsea, levantando cuatro títulos de liga inglesa. Sin embargo, el instante que lo llevó más allá de las estrellas ocurrió en Múnich. En la final de la Champions League 2012, un frentazo suyo en la agonía forzó la prórroga ante el Bayern. Luego, con una frialdad absoluta, sentenció el título en la tanda de penales coronándose rey de Europa.

La devoción por su tierra natal quedó patentada en sus estadísticas: es el máximo artillero histórico de los Elefantes, con 65 festejos. Bajo su inquebrantable capitanía, una escuadra que no sonaba entre los post almuerzos de la mesa grande del balompié, consiguió hasta brindis. Clasificó por primera vez a una Copa del Mundo en Alemania 2006, para luego encadenar Eliminatorias exitosas rumbo a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Su coraje pavimentó la mentalidad ganadora que actualmente rige a la selección naranja. Crack de cracks.

Publicidad

Publicidad

Drogba fue mucho más que un gran futbolista | Getty Images

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Costa de Marfil?

Históricamente, Costa de Marfil era de esos equipos que se caían mentalmente, ante la adversidad. Sin embargo, llegan al Mundial con nuevas experiencias de resiliencia, lo que puede ayudar a la hora de enfrentar momentos duros. El cénit de esta nueva forma de ver el fútbol se vio en la Copa Africana de Naciones de 2023 (jugada a principios de 2024).

En aquella competencia se vio cómo una selección marfileña que clasificó como uno de los mejores terceros, gracias a una derrota de Zambia ante Marruecos, terminó levantando el trofeo. Esa experiencia no se olvida nunca más.

Publicidad

Publicidad

Otro de los puntos a favor de los Elefantes es el juego por las bandas. A diferencia de otros procesos marfileños, este equipo se basa en la velocidad de sus carrileros, destacando Amad Diallo, Nicolás Pepé y Simon Adingra.

Pero, algo que todavía le falla a Costa de Marfil es la consistencia. Los africanos suelen tener partidos épicos, en los que pueden poner en peligro a Brasil o Francia, pero en el siguiente duelo caer ante un cuadro asiático de menor nivel. En el Mundial, un día malo puede mandarte para la casa. Así que, ojo.

Otro de los problemas recurrentes en Costa de Marfil tiene que ver con el arco. Los porteros marfileños no entregan todas las certezas que un equipo con dificultades defensivas necesita. Yahia Fofana es el portero titular y, pese a tres temporadas con el Angers en la Ligue 1, nunca llegó a ganarse el puesto de forma indiscutida.

Publicidad

Publicidad

Datos freak de Los Elefantes

Didier Drogba y los Elefantes pararon una guerra. Y fue tal cual, no es vender humo. Sucedió en 2005, cuando Costa de Marfil se desangraba en una Guerra Civil y, en paralelo, se jugaban las Eliminatorias a Alemania 2006.

Los Elefantes consiguieron una hazaña que rozó lo milagroso. Tras derrotar a Sudán, de visita en Omdurmán, por 3-1, se quedaron pegados a la radio esperando que finalizase el duelo paralelo entre Camerún y Egipto en Yaundé. Un triunfo de Los Leones Indomables dejaba fuera del Mundial a los marfileños e iban 1-1.

En los descuentos, el árbitro decidió cobrar un penal a favor de Camerún. Drogba y sus compañeros no podían creerlo, estaban tan cerca de clasificar a su primer mundial y un cobro se los arrebataría. No obstante, Pierre Womé, el ejecutor, estrelló la pelota en el poste, tras lo cual se dio fin al duelo. Costa de Marfil entraba a la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Publicidad

Publicidad

Didier Drogba aprovechó que todos los ojos estaban sobre la selección. Dentro del propio camarín había jugadores pertenecientes al “norte rebelde” y al “sur oficialista”, los dos bandos en pugna en el país, por lo que el delantero aprovechó de poner a todo el plantel de rodillas y dijo: “El único país de toda África que tiene todas estas riquezas, no se puede desmoronar por una guerra así. Por favor, depongan las armas y hagan elecciones”.

Sus palabras no quedaron en el aire. Fue tanto el impacto que a la semana siguiente, los dos bandos enfrentados firmaron un cese al fuego y entraron en una mesa de negociaciones. El fútbol es mucho más que 22 personas corriendo detrás de una pelota.

Publicidad

Publicidad

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Nunca en su historia, ni siquiera con su Generación Dorada, Costa de Marfil ha conseguido pasar de la fase de grupos de un Mundial. Es por eso que el principal objetivo del equipo dirigido por Emerse Faé es conseguir poner un pie en dieciseisavos.

Y hay otras marcas que parecen más próximas. El hecho de enfrentar a Curazao, por ejemplo, podría hacer pensar que los marfileños conseguirán marcar más de un gol. Si consiguen más de cinco en toda la competencia, igualarán lo hecho por Didier Drogba y compañía en 2006. En el caso de que marquen más de siete, sobrepasaran al Camerún de 1990 y a la Argelia de 2014, siendo la selección africana con más tantos en una Copa del Mundo.