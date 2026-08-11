El ex volante y ahora comentarista analiza la opción que tiene el DT albo de poner de la partida a Maximiliano Romero y Javier Correa.

Colo Colo se asemeja a una “maquinita bien aceitada”. El cuadro albo está intratable y acumula 9 victorias consecutivas en la Liga de Primera, donde es el sólido líder.

El equipo de Fernando Ortiz gana hasta cuando juega mal y se impuso por 2-1 el domingo ante Unión La Calera, para mantener sus 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile.

El Cacique se medirá este domingo ante O’Higgins, partido para el cual regresa el delantero Javier Correa, quien viene a competir a Maximiliano Romero, que está en racha.

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Piña Villanueva y la decisión de Ortiz sobre el doble 9 en Colo Colo

El Tano Ortiz puede poner en cancha a sus dos goleadores (ambos llevan 8 conquistas en la Liga de Primera), situación que analizó el ex seleccionado chileno y ahora comentarista Carlos Villanueva.

El Piña dijo en TNT Sports que piensa que el DT de Colo Colo se va a decantar por un solo 9, debido a que señala que el poderío albo está en la mitad de la cancha y no va a mover el esquema.

“No van a estar juntos, porque el funcionamiento es el cuadrado en el medio de cancha con los cuatro volantes“, dijo el ex jugador de Blackburn Rovers.

Javier Correa cumplió sus fechas de castigo en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Sacó a Alarcón y bajó a Madrid, para colocar a Pastrán en una posición que le acomoda y lo hace muy bien. Alarcón podría perder la posición. Pero en ese caso, Ortiz tiene muchas variantes”, cerró.

La decisión la tiene que tomar Fernando Ortiz, quien está manejando de gran forma al plantel de Colo Colo en 2026.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera tras sumar 9 victorias consecutivas .

lidera la Liga de Primera tras sumar . El club mantiene 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile tras vencer a La Calera.

sobre Universidad de Chile tras vencer a La Calera. Los delanteros Javier Correa y Maximiliano Romero registran 8 goles cada uno en el torneo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera