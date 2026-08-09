“Me escucharon”: El categórico respaldo que recibió Fernando Ortiz de jugadores y dirigencia en Colo Colo

El DT albo recalcó el cambio táctico que tuvo el equipo para lograr la remontada ante Calera.

Colo Colo luchó hasta el final para lograr el triunfo ante Unión La Calera. Con goles de Maximiliano Romero y Leandro Hernández, el Cacique doblegó a los cementeros y se mantiene como líder absoluto en la Liga de Primera.

Una victoria que festejó el doble Fernando Ortiz por cómo se dio el partido en el Estadio Nicolás Chahuán. Es que el equipo tuvo que reponerse al golazo de Matías Campos López y que hizo tambalear al equipo. Pero aún así nunca bajo los brazos por el triunfo.

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“Resalto las ganas de querer lograr cosas. La garra y el hambre de querer ganar. Somos un equipo y ganamos en una cancha difícil. Siempre está el equipo, y eso es lo importante”, destacó el “Tano” a TNT Sports.

Pero además agradeció la confianza del plantel. Esto porque en el segundo tiempo les pidió un importante cambio táctico para aprovechar los espacios de la defensa local. Lo que finalmente permitió la remontada.

“Me escucharon, les dije que la línea de la defensa de ellos estaba adelantada. Les dije que jugaremos a la espalda de los centrales y lo aprovechamos”, confesó el trasandino.

Fernando Ortiz sumó nuevo triunfo y ahora Colo Colo es puntero con 45 puntos

Aníbal Mosa más feliz que nunca con Fernando Ortiz

Pero el respaldo no fue tan solo de parte de los jugadores. En camarines Aníbal Mosa respaldó una vez más la decisión de mantener a Fernando Ortiz en el cargo.

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“Mucha gente pedía la salida de Ortiz, lo dijo la prensa, los hinchas y hasta directores me lo pidieron luego de la primera derrota ante Limache. Pero ahora están saliendo a la luz los resultados”, recalcó el empresario que nunca dudó del trabajo del “Tano”.

A tal punto que hasta abordó el interés del Tigres de México por el campañón que está realizando en Chile. “No me asusta para nada”, sentenció Mosa dejando en claro que Ortiz no se mueve del Monumental.