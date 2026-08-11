Desde Azul Azul aseguran que todavía no reciben la propuesta, pero que están abiertos a escuchar ofertas por cualquiera de sus jugadores.

Universidad de Chile todavía no cierra el mercado de fichajes en la ventana de invierno, aunque esta opción tiene que ver por una posible salida desde el plantel que dirige el técnico Fernando Gago.

Esto, porque desde Argentina ha sonado fuerte la opción de que Lucas Barrera pase a Estudiantes de La Plata, incluso con un monto millonario para comprar la carta del volante.

El juvenil ha sumado recién sus primeros partidos de titular en la presente temporada, pero ya hace sonar su nombre en el extranjero, por lo mismo hubo una respuesta desde la U.

Así lo detalló la periodista María José Orellana de ESPN Chile, quien asegura que, por ahora, no ha llegado oferta, pero que desde la dirigencia de Azul Azul no le cierran la puerta a nadie.

Lucas Barrera debutó esta temporada en U de Chile y ya tiene interesados del extranjero. Foto: Andres Pina/Photosport

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La U alerta por una salida de Lucas Barrera

La llamativa oferta por Lucas Barrera a Estudiantes de La Plata mueve el piso en Universidad de Chile, con una tajante respuesta ante el interés que no se ha hecho efectivo en una oferta concreta.

“Lo que hemos sabido es que la oferta formal no ha llegado, más allá del interés que existe, pero desde la U dicen que no hay jugadores intransferibles; si llega se va a evaluar de manera positiva sobre todo por la cifra que se maneja”, explicó Orellana.

En ese sentido, asegura que si bien es un alto monto (cerca de 4 millones de dólares), en Argentina ponen paños fríos en la cifra, más allá que no descartan el nombre.

“En el entorno de Estudiantes decían que no es una cifra que se puede a concretar de una manera tan alta”, explica, dejando en claro que puede existir una variable en pagos o en la fórmula.

Por lo mismo, a horas de cerrar el libro de pases, la U podría tener entre sus manos una nueva salida, lo que debe ser una decisión bien analizada, teniendo en cuenta que es muy difícil que consigan un reemplazo.