Desde Darío Osorio que la U no pone a sus formados en casa como grandes ventas, donde ahora, si bien son rumores, vuelven tras el modelo del DT argentino que los hace ser titulares.

Universidad de Chile vive un buen momento deportivo, luego de las importantes victorias que van consolidando el juego de la mano del técnico Fernando Gago en la Liga de Primera 2026.

Si bien todavía tienen una distancia de 12 puntos en la tabla de posiciones con Colo Colo, hay aspectos relevantes de la campaña que deja buenas sensaciones en los azules.

Como, por ejemplo, que el técnico argentino abra la puerta para utilizar un buen número de jugadores formados en casa, tanto así que varios de ellos han sido titulares regularmente.

El caso de Lucas Barrera y Agustín Arce son el mejor ejemplo, tanto así que incluso les ha significado estar en vitrina por posibles rumores de venta en el mercado de fichajes, lo que es bien recibido por la dirigencia de Azul Azul porque los devuelve a un puesto que hace tiempo no ocupaban.

Agustín Arce se consolida como titular en el equipo de Fernando Gago. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Arce y Barrera apuntados por clubes extranjeros

Sabido que en la actualidad el gran negocio del fútbol es la venta de jugadores formados en casa, lo que Universidad de Chile había realizado en gran manera por última vez con Darío Osorio.

Por lo mismo, la irrupción de los juveniles de la mano del técnico Fernando Gago abre un abanico de opciones para importantes nombres, que incluso ya aparecen como rumores en el mercado de fichajes.

Uno de ello es Lucas Barrera que, según detalló el periodista Rodrigo Arellano, tiene una propuesta de Estudiantes de La Plata, donde incluso se abren a la chance de poner sobre la mesa una oferta de 4 millones de dólares, que sería irrechazable para la U.

Algo que, por el momento, en la dirigencia de Azul Azul mantienen como rumor, pero que habla que los minutos que le ha dado Gago como titular lo hace de inmediato poner en vitrina.

Lucas Barrera fue destacado por Gago y de inmediato le dio la confianza en la U. Foto: Diego Martin/Photosport

Misma situación con Agustín Arce, quien ha maravillado con su juego y sus goles, siendo estelar en el once de la U de Gago, por lo que también abre el apetito desde el extranjero.

Así lo detalla la web de TNT Sports, donde hacen relucir la información del periodista Marcelo Díaz, quien en la transmisión ante Palestino soltó una información: “Hay sondeos de algunos equipos desde el extranjero”.

Con esto, salgan o no en el presente mercado de pases, habla que el modelo de Fernando Gago vuelve aponer a la U en vitrina con sus jugadores, que son mirados por clubes desde el extranjero, en una fórmula que parecía extraviada en los azules.

Darío Osorio es la última gran venta de Azul Azul desde las juveniles. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Cuál fue la última venta de un jugador de U de Chile?

Universidad de Chile estaba lejos de poner realmente en el mercado de fichajes jugadores a la venta, teniendo que volver a la temporada 2023 para encontrar el último gran golpe.

Esta fue la salida de Darío Osorio a mitad de temporada al FC Midtjylland, del fútbol de Dinamarca, donde todavía está jugando esperando por un nuevo salto en su carrera.

En esa oportunidad, a la U ingresaron 5 millones de euros por el 90% de sus derechos, algo que fue pagado en cuotas por el club danés, conservando el 10% de una futura venta.