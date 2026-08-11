La leyenda de Boca Juniors sorprendió al nombrar a dos nacionales entre los más destacados volantes defensivos.

El fútbol argentino es uno de los más complejos en el mundo. Por esta razón, en un enorme mérito que el histórico Mauricio Serna haya nombrado a dos chilenos entre los mejores volantes que jugaron ahí.

Desde el suelo trasandino han salido algunos de los mejores mediocampistas de América. Y cuando no nacen ahí, los traen desde otros rincones del continente, tal como pasó con Chicho, quien llegó desde Colombia para hacerse un nombre en Buenos Aires.

Dos chilenos entre los mejores

Mauricio Serna arribó en 1998 a Boca Juniors, luego de grandes campañas en Atlético Nacional. En La Bombonera se hizo ídolo, ganando la Copa Libertadores en 2000 y 2001. Además, también sumó la Copa Intercontinental del 2000 conquistada frente a Real Madrid.

Hoy fuera de la cancha, Serna decidió dar una entrevista al @ezzequiel. En ella, fue sometido a un cuestionario sobre los mejores volantes defensivos que han tenido los diversos equipos del fútbol argentino. Chicho, que bien conoce su puesto, destacó a dos chilenos.

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En Boca Juniors eligió a Leandro Paredes, en River Plate a Leonardo Ponzio, en Independiente a Felipe Loyola, en Racing a Marcelo Díaz, en Estudiantes a Rodrigo Braña, en Vélez a Marcelo Gómez, en San Lorenzo a Néstor Ortigoza y en Huracán a Mario Bolatti.

De ellos, hizo avanzar a la semifinal a Paredes, Díaz, Braña y Ortigoza, siendo finalistas Paredes y Braña, terminando como ganador el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. De todos modos, un lindo reconocimiento para los chilenos el ser reconocidos.

Marcelo Díaz jugó en Racing entre 2018 y 2021, donde ganó dos títulos y anotó en un clásico ante Independiente, el cual ganaron con 9 jugadores. Felipe Loyola por su parte defendió al Rojo entre 2024 y 2025, tiempo en el que se transformó en una de las figuras de este club.