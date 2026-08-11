El Bichi que dirigió al delantero en Colo Colo y la selección abordó su fichaje al Montreal de Canadá.

Alexis Sánchez vuelve a ser protagonista del mercado de fichajes. El Bicampeón de América ahora sorprende con una potente medida: Tras 18 años en Europa, decide cambiar de aires y se va a la MLS.

Luego de su último paso por el Sevilla, el delantero nacional decidió emigrar hasta la Major League Soccer y ahora será la nueva estrella del Montreal FC. “Estoy muy feliz de unirme al equipo y asumir este nuevo reto”, reconoció el ariete en su presentación.

ver también Claudio Bravo golpea la mesa tras el fichaje de Alexis Sánchez en la MLS: “No creo que se retire en Chile”

“El exdelantero del Sevilla se une con un contrato de dos años, traspaso libre y documentos listos”, agregó Fabrizio Romano quien adelantó que llega como agente libre. Además en su camiseta ya se reveló que le pasaron

Por lo que será compañero de Thomas Gillier y buscará tocar la gloria en una liga plagada de figuras como Lionel Messi, Robert Lewandowski y Antoine Griezmann.

El tema es que dicha decisión no cayó bien especialmente entre los hinchas de la U. Es que en más de una ocasión se indicó que su carrera la terminaría en el Romántico Viajero.

Alexis Sánchez es nuevo jugador del Montreal

Pero ahora con 37 años, firmará por al menos dos temporadas con el Montreal. Por lo que el sueño de jugar en Universidad de Chile se esfuma y queda en el olvido.

Claudio Borghi explica la decisión de Alexis Sánchez: “Es hincha de la U, pero…”

Ante las críticas de los hinchas, un viejo y querido entrenador salió al paso de los comentarios contra Alexis Sánchez. Así fue como Claudio Borghi explicó la decisión del delantero de emigrar a la MLS por sobre la Liga de Primera.

“Él ha dicho que es hincha de la U, le gusta mucho la U pero no tiene más que ese vínculo”, expresó el Bichi en Picado TV Chile.

“El hincha de la U se puede enojar, pero el jugador es el que elige lo que hace con su carrera (…) Algunos deciden volver, otros deciden seguir afuera. Es una decisión total del jugador”, expresó firme el Borghi que se cuadró con su ex pupilo pese a las críticas.