Vozinha aparece en redes para explicar el número 29: “El contrato más grande de mi vida”

Vozinha realizó un posteo en sus redes donde se muestra feliz de haber firmado en Colo Colo el mejor contrato de su carrera.

Vozinha aprovecha sus casi 30 millones de seguidores en Instagram para hacer publicaciones de manera constante. Y esta jornada lo hizo para explicar el curioso número que usará en Colo Colo.

“Si hubiera dicho a mi yo de 26 años que a los 40 años, firmaría el contrato más grande de mi vida, no lo habría creído“, fue lo primero que señala en un posteo.

Luego señala que el dorsal que utilizará lo transporta en el tiempo. “#29 fue mi primer número. Ahora, es el elegido para este nuevo capítulo”, manifiesta.

Vozinha se prepara a la par de Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, arqueros del Cacique, para poner a punto y poder debutar tras el gran Mundial que realizó.

Se espera por el debut de Vozinha en Colo Colo

Ortiz debe decidir por el debut de Vozinha

Fernando Ortiz señaló la semana pasada que “se ha adaptado muy bien al grupo. A pesar de estar un tiempo inactivo, lo he visto trabajar muy bien, adaptándose a sus compañeros, a la ciudad y todo eso”.

El meta, en tanto, ha mostrado mucho entusiasmo al dar este paso en su carrera, que lo trae por primera vez a Sudamérica.

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“Ha sido muy, muy increíble. Estoy muy contento. Agradezco del fondo de mi corazón por todo el cariño, el apoyo del más grande de Chile”, comentó en su presntación.

Habrá que ver si el domingo, a estadio lleno en el Monumental, el africano concreta el esperado debut en el arco de Colo Colo.