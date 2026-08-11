El Niño Maravilla firmó por el elenco negriazul y se une a la extensa lista de jugadores nacionales en el torneo estadounidense.

Se acabó la espera y finalmente Alexis Sánchez fue oficializado en el CF Montreal. El Niño Maravilla arribará a la prestigiosa liga de Estados Unidos (con participación de clubes de Canadá) para sumarse a su nuevo equipo.

Junto al tocopillano, un arsenal de chilenos ya milita en la Major League Soccer. Nombres como Thomas Gillier, Paulo Díaz, Gonzalo Tapia y Felipe Mora son algunos de los que militan en este torneo.

Es por eso que los hinchas chilenos ya buscan la forma de seguir la acción de sus compatriotas, en una liga que también tiene a astros como Lionel Messi. En nuestro país existe una sola forma de ver todo el torneo y es mediante streaming.

¿Dónde ver la MLS y Alexis en Chile?

Los partidos de Alexis Sánchez y toda la MLS se puede ver en Chile solo mediante la app Apple TV. No es necesario tener algún dispositivo de esa marca para tener el servicio de la app, por lo que cualquier usuario puede contratarlo.

El chileno ya fue oficializado en la MLS.

Apple TV tiene un valor de $4.990 al mes, donde existe la posibilidad de tener siete días gratis de prueba gratuita. La app también las transmisiones de la Leagues Cup, torneo en que también participan elencos mexicanos.

El Montreal ocupa actualmente el penúltimo lugar de la conferencia este del torneo, solo superando al Atlanta United y lejos de puestos de playoff. Se juegan dos conferencias y los mejores clasifican a postemporada.

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“Estoy muy feliz de unirme al CF Montréal y asumir este nuevo reto. Quiero agradecer al club la confianza que han depositado en mí. Quiero poner mi experiencia al servicio del equipo para lograr nuestros objetivos”, dijo Alexis en su llegada al club.