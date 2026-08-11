Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron este martes que se casaron después de una década de relación y con una familia formada en conjunto.
La pareja compartió en sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía que rápidamente recibió miles de reacciones, con las manos de ambos luciendo los anillos, acompañada por las iniciales “C y G” y un emoji de corazón.
La reacción fue inmediata y la fotografía superó el millón de Me Gusta en menos de 10 minutos, junto a miles de comentarios felicitando a la pareja.
Georgina y Cristiano Ronaldo se casaron tras 10 años de relación
Una historia que comenzó en Madrid
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en Madrid, cuando el delantero portugués defendía la camiseta del Real Madrid y la argentina trabajaba en una tienda Gucci de la capital española.
Desde entonces, ambos construyeron una relación que se extendió durante 10 años y que también ha sido mostrada públicamente a través de redes sociales y documentales.
En mayo de 2025, Georgina recordó aquel primer encuentro durante una entrevista con Vogue Arabia, “Sentí algo inexplicable en mi interior, como si nos conociéramos de toda la vida”, destacando la conexión que sintieron desde el comienzo.
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La pareja además formó una familia. Georgina es madre biológica de dos de los cinco hijos de Cristiano Ronaldo, aunque participa en la crianza de todos.
Ahora, tras una década compartiendo su vida, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron su matrimonio con una sencilla fotografía que rápidamente se convirtió en noticia mundial.
En resumen…
- Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirmaron que se casaron tras 10 años de relación.
- La pareja publicó una fotografía mostrando sus anillos y las iniciales “C y G”.
- La imagen superó 1 millón de Me Gusta en menos de 10 minutos.