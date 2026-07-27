Cristiano Ronaldo se junta con un famoso director de cine para aparecer en su primera serie de TV.

Cristiano Ronaldo asume un sorprendente desafío después de lo que fue una decepcionante participación en el Mundial 2026. El delantero de Portugal y Al Nassr ahora entra en el mundo del espectáculo.

Según The Sun, el Bicho está trabajando en una serie de televisión con Matthew Vaughn, director de películas como Kingsman, Argyle y Kick-Ass.

La serie, llamada Day 1s, seguirá las aventuras de un poderoso agente del fútbol inglés interpretado por el actor Damian Lewis. Varias estrellas se suman al elenco, como Thierry Henry.

El mismo Cristiano Ronaldo será parte de la serie como actor principal y productor ejecutivo. El proyecto es desarrollado por UR•Marv, estudio creado por el Bicho junto a Matthew Vaughn en 2025.

Cristiano Ronaldo da un paso inesperado en su futuro | Getty Images

La serie sobre los representantes del fútbol que tendrá a Cristiano Ronaldo

Por ahora, no se conocen detalles sobre cuándo podría estrenarse la serie que tendrá a Cristiano Ronaldo. El rodaje ya comenzó en Reino Unido y Thierry Henry fue captado en las primeras grabaciones.

El actor Damien Lewis, ganador del Emmy (premio a lo mejor de la TV) por la serie Homeland, también fue visto rodando en un estadio de Londres.