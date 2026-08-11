El Niño Maravilla llega a un equipo que está afrontando la segunda mitad de la temporada 2026 de la MLS, por lo que deberá ponerse a tono físicamente en solitario.

Alexis Sánchez sorprendió al mundo del fútbol en este mercado de fichajes al concluir de manera abrupta su estadía de 18 años en el fútbol europeo. Luego de defender la camiseta del Sevilla en la pasada temporada, el delantero chileno ahora jugará para el CF Montreal de la MLS.

Este nuevo paso en la carrera del tocopillano tiene a varios preguntándose cuando será posible verlo por primera vez jugar en el fútbol de Norteamérica, ese que en los últimos años ha aglutinado varias figuras del fútbol.

Pues bien, lo cierto es que todavía hay que esperar bastante para que Alexis entre en acción para el CF Montreal. ¿El motivo? Pues porque otra vez llega a un club sin haber realizado una pretemporada como corresponde, por lo que todavía debe ponerse a tono físicamente.

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El posible debut de Alexis Sánchez con el CF Montreal

Primero que todo hay que destacar que el próximo partido del Montreal es ante DC United este sábado 15 de agosto a las 19:30 (hora de Chile) en condición de local en el Estadio Saputo. Obviamente, podemos descartar ese cruce como posible debut del chileno.

Posterior a este duelo hay un par que podrían aparece como probables: el miércoles 19 de agosto (19:30) ante el Columbus Crew de Gonzalo Tapia y el sábado 22 (19:30) ante LA Galaxy. Dependiendo como ande la adaptación de Alexis, podría por lo menos estar citado por el francés Philippe Eullaffroy.

Alexis Sánchez otra vez llega a un club sin haber realizado una pretemporada. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, está el partido pactado para el sábado 29 de agosto. En esa jornada desde las 19:30 el Montreal enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, un compromiso que comercialmente podría marcar mucho si es que el chileno ve algunos minutos.

Cabe destacar que en esta presente temporada 2026 de la MLS el Montreal marcha en el puesto 14° (de 15 elencos) en la Conferencia Este. Suma apenas 16 puntos tras 18 partidos jugados luego de cuatro triunfos, cuatro empates y diez derrotas.

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En síntesis