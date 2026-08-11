Un emblema árabe no va más en el equipo de Guillermo Farré. Venía sin minutos en los últimos meses y tuvo tres pasos por el club.

Palestino sigue haciendo noticia a poco del cierre del libro de pases en la Liga de Primera. Eso sí, esta vez fue en materia de una sensible baja tras el adiós de un referente del plantel.

El club de La Cisterna comunicó la noticia durante esta tarde, donde un argentino nacionalizado chilena deja la defensa del equipo. Arribó con Pablo Guede al equipo y lo siguió después a Colo Colo: se trata de Fernando Meza.

“Palestino informa que por una situación personal, Fernando Meza y nuestra institución han decidido de mutuo acuerdo finalizar su contrato”, avisó el elenco tetracolor.

La última campaña del pilar de Palestino

Fernando Meza, defensa de 36 años, no va mas en Palestino. El experimentado zaguero deja el equipo que le permitió saltar al extranjero en su carrera. Sin profundizar en las razones, el club apeló a “situaciones personales”.

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“Nuestro zaguero central llegó en 2015 y estuvo en tres etapas en el club, representando nuestros colores en 109 partidos... Agradecemos a Fernando por su compromiso y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, informó el equipo.

Fernando Meza no sumaba minutos desde el 31 de mayo, cuando empataron 0-0 ante Audax Italiano. Por Liga de Primera solo tuvo participación en nueve partidos este año, mientras el 2025 fueron 22 encuentros.

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El defensa jugó también en equipos como Argentinos Juniors, San Lorenzo, Olimpo, Necaxa, Atlanta United, San Marcos de Arica y Colo Colo. En los albos fue campeón con Pablo Guede al mando.