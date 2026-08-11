El presidente de la institución, Felipe Muñoz, reaccionó en RedGol a los videos virales que denuncian esta situación y revela que no es la primera vez que ocurre.

Conmoción causa en el fútbol chileno la denuncia hecha por hinchas de Rangers, quienes encontraron en dependencias del Estadio Fiscal de Talca elementos que, a juicio de ellos, califican como parte de una “magia negra” contra el club.

Entre los artículos captados en redes sociales está una figura de plata maciza. “Está con tierra de cementerio. Entonces, querían ver la muerte, que el equipo muera“, fue parte de las reacciones que convirtieron estos llamativos videos en virales.

Ante estas denuncias quien sacó la voz de forma oficial en Rangers fue su presidente Felipe Muñoz, que en conversación con RedGol no sólo expresó su curiosidad por la presunta “magia negra” en el recinto talquino, además recordó que en el pasado ya se vinculó al club con este tipo de “prácticas”.

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La respuesta de Rangers por denuncia de “magia negra”

“Es curioso. Bueno, si no es más ya, como decirlo de alguna manera, es lo que faltaba no más“, es lo primero que dijo el dirigente, para luego explicar que le llama la atención “en el lugar que se encuentra, es un lugar supuestamente que está para la hinchada local”.

“Tampoco es que uno podría decir: ‘Bueno, jugamos este fin de semana pasado contra Curicó y, como son los clásicos, podrían haber defendido el lado de ellos’. No había público visitante, pero uno podría entenderlo. En la barra local es más extraño“, agregó el mandamás de Rangers.

Incluso, Muñoz recuerda que “se contactó conmigo un chamán hace un par de días, y me dijo que él alguna vez trabajó en el Estadio Fiscal haciendo ‘a favor o en contra’ cosas en la última década. Uno no cree pero también respeta. Las energías y el aura se contagian, y si bien no sé si esto traerá maleficios, por lo menos malas vibras podría traer”.

Existen antecedentes sobre el tema

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que el dirigente hizo una lista de las ocasiones en que en el pasado, Rangers fue víctima de presuntos “maleficios“.

“Se hablaba de un ex canchero despedido hace más de 10 años que había enterrado unos clavos en forma de cruz invertida debajo de los arcos… En la semana antepasada los sacaron para buscar supuestamente esas cruces invertidas. No estaban. Se hablaba de una cruz en el acceso que sacaron los Pini, de una animita y del famoso caballo de madera de los 80 que se robaron. Dicen que todas esas cosas han traído mala suerte. Yo la verdad no creo mucho en ninguna de esas cosas”, sostiene Felipe Muñoz.

En síntesis