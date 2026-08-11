Los punteros de la B debían disputar en Calama el partido el 13 de septiembre, pero una semana después Wanderers debe jugar ante Real Madrid.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) anunció oficialmente la suspensión del encuentro entre Cobreloa y Santiago Wanderers, que pinta como “final anticipada” de Primera B.

Este partido, que estaba originalmente programado para disputarse el próximo 13 de septiembre, tendrá que esperar para llevarse a cabo en el estadio Zorros del Desierto.

Esta decisión se enmarca por el histórico hito que protagonizará el cuadro de Valparaíso, que disputará la gran final de la Copa Intercontinental Sub 20 frente al mismísimo Real Madrid.

Ese encuentro está fijado para el 19 de septiembre y que se jugará en el mítico estadio Santiago Bernabéu en España.

Wanderers y Cobreloa postergaron su duelo a jugarse en Calama

Wanderers tiene a muchos Sub 20 en el plantel estelar

La directiva de Wanderers elevó la solicitud de suspensión fundamentándose en un argumento deportivo de peso que la ANFP no pudo ignorar.

Actualmente, el primer equipo profesional del club cuenta con una gran cantidad de jugadores que son titulares y parte integral de esa exitosa plantilla Sub 20, que buscará la gloria mundial.

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Por eso la ANFP comprendió que el plantel caturro necesita los días de viaje y preparación para llegar en óptimas condiciones y competir de igual a igual ante uno de los clubes más poderosos del planeta.

Finalmente, desde el ente rector del fútbol chileno aseguraron que ya se está trabajando en conjunto con ambas dirigencias para encontrar una nueva fecha en el calendario.