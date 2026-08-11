Pese a las expectativas que puede haber en torno al arribo del Niño Maravilla al fútbol de Estados Unidos, lo cierto es que el presente de su nuevo club está lejos de ser el de los mejores.

Alexis Sánchez remeció este mercado de fichajes al ponerle fin a su estadía de 18 años en el fútbol europeo. Luego de jugar en la última temporada en el Sevilla de España, el delantero chileno cruzará el charco para jugar en el CF Montreal de la MLS.

Con 37 primaveras en el cuerpo el tocopillano fue oficializado en su nuevo club con bombos y platillos. “Anunciamos hoy la contratación del delantero internacional chileno Alexis Sánchez como Jugador Franquicia”, señaló el elenco canadiense.

Lamentablemente, el presente de este equipo está lejos de ser el ideal para el chileno. Y es que si lo que Alexis quiere es seguir ganando trofeos en su carrera como futbolista, lo cierto es que está difícil hacerlo con el CF Montreal.

ver también Claudio Borghi explica por qué Alexis Sánchez cambió la U por la MLS

Alexis Sánchez llega a un club casi colista y muy lejos de los playoffs

En esta presente temporada 2026 de la MLS el CF Montreal marcha en el puesto 14° (de 15 elencos) en la Conferencia Este. El equipo dirigido por el francés Philippe Eullaffroy suma apenas 16 puntos tras 18 partidos jugados luego de cuatro triunfos, cuatro empates y diez derrotas.

El Montreal apenas ha ganado cuatro partidos en la presente temporada de la MLS. | Foto: Getty Images.

El elenco de Quebec solo supera en la tabla al colista Atlanta United por cuatro unidades y está a lejanas siete de recién meterse en la Ronda Wild Card de los playoffs. Por suerte para Alexis llega cuando recién está comenzando la segunda rueda, por lo que tendrá varios partidos para ayudar a su equipo a escalar puestos.

El próximo encuentro del CF Montreal será ante el DC United este sábado 15 de agosto a las 19:30 (hora de Chile) en condición de local en el Estadio Saputo. Justamente el cuadro de Washington D. C. es noveno con 23 puntos, por lo que el equipo de Alexis tiene una buena oportunidad de acortar distancias en su afán de clasificar a playoffs.

ver también Alexis entierra a la U y le jura amor al Montreal en su arribo: “Estoy aquí por este club y esta ciudad”

En síntesis