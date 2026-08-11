Los hinchas de Colo Colo y del fútbol que quieran adquirir la casaca que usó el arquero durante el Mundial 2026 ya la pueden adquirir. Spoiler: No es barata.

En medio de toda la marea que se generó en el mundo por el arribo a Colo Colo del arquero Vozinha, y la locura que existe por adquirir la camiseta que usará el africano en su paso por el país, en su natal Cabo Verde también miran atentos la jugada comercial.

Es que gracias a las actuaciones que tuvo tanto el guardameta como su selección durante el Mundial 2026, la empresa deportiva estadounidense Capelli Sport lanzó a la venta la casaca de esta escuadra, en especial la del guardameta.

De hecho, Chile es uno de los países exclusivos en los que la marca vende la camiseta de Vozinha de Cabo Verde, ya que sólo se puede adquirir en mercados como Brasil, México, Canadá y Estados Unidos. Desde ya advertimos, el precio no es barato.

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¿Cuánto cuesta la camiseta de Vozinha de Cabo Verde?

Vamos con el paso a paso. Hay sólo tres tiendas online donde se puede adquirir esta prenda: el sitio oficial de Capelli Sport, la tienda oficial de la FIFA, FIFA Store y el portal Fanatics. Después eliges la casaca, ya sea de jugador de campo o arquero, ambas sólo disponibles en versión réplica.

El precio que tiene la camiseta de Vozinha de Cabo Verde en la página de la marca deportiva parte de los US$99.99 dólares ($91.361 pesos chilenos). Sin embargo, su precio aumenta producto de los gastos de envío, que para nuestro país es de US$20 dólares más ($18.277).

Otro aspecto a destacar es que desde el momento en que adquieres el producto, éste llegará al domicilio entre seis y ocho semanas después, como consecuencia de las actuales restricciones en materia de Aduanas. En la suma y resta, comprar la casaca le costará a un hincha cerca de $109.650 pesos.

En síntesis