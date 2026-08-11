El King se puso en modo copero y apostó por los chilenos en sus llaves. Con los cruzados hizo curioso análisis.

U Católica sale a la cancha para disputar los octavos de final de Copa Libertadores. Esta noche será clave para los cruzados, en duro apretón en Argentina ante Estudiantes de La Plata.

Con miras al duelo, uno que lo vive como un hincha más de los equipos chilenos es Arturo Vidal. El jugador de Colo Colo participó del clásico video donde se la juega por sus favoritos para avanzar de llave.

Antes de entrar en las series de los clubes chilenos, apostó por Rosario Central ante Corinthians. “Rosario Central me gusta, está el profe Almirón, (Vicente) Pizarro, así que Rosario”, lanzó. Fue ahí que con la UC se extendió más en su análisis.

Vidal le da todo su apoyo a U Católica

Arturo Vidal fue consultado sobre su favorito para la llave de Copa Libertadores entre U Católica y Estudiantes. El ídolo de Colo Colo la pensó, pero terminó inclinándose por los cruzados con firmes argumentos.

Photosport

“Está difícil, pero me voy a quedar con Católica. Han jugado muy bien Copa Libertadores y cuando le toca de visita lo ha hecho muy bien, así que creo que va a pasar Católica”, profetizó el King.

A la hora de analizar la otra llave de un equipo chileno, al King se le preguntó por quién va a avanzar a cuartos de final entre Platense y Coquimbo. Nuevamente el hombre de Colo Colo sacó a relucir su corazón chileno.

ver también Las cuatro bajas con las que Universidad Católica visitará a Estudiantes por los 8vos de final de la Copa Libertadores 2026

“Uff, difícil, son dos equipos muy cerrados, pero vamos por el chileno, Coquimbo“, cerró. Los piratas jugarán en Argentina la ida, este miercóles 12 de agosto, a las 18.00 horas de Chile.

El video: