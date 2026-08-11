El tocopillano aterriza en la MLS, donde enfrentará a su ex compañero en Barcelona.

Fin al misterio sobre el futuro de Alexis Sánchez y este ya tiene nuevo club. CF Montreal es su nueva casa, equipo que le permitirá medirse otra vez a Lionel Messi.

En los últimos mercados se transformó en una mala costumbre que el tocopillano buscara club contra el reloj. De hecho, con sus últimas cuatro camisetas no duró más de un año: Olympique de Marsella, Inter de Milán (segundo paso), Udinese (segundo paso) y Sevilla.

Sánchez vs Messi

Luego de bastantes especulaciones, donde incluso surgió el rumor de una llegada a Universidad de Chile, finalmente Alexis Sánchez fue oficializado como nuevo refuerzo de CF Montreal, equipo canadiense que disputa la MLS de Estados Unidos.

Si bien esta liga no es de la élite del fútbol mundial, cada vez cuenta con más estrellas. Sin ir más lejos, en este último mercado arribó Robert Lewandowski a Chicago Fire y Antoine Griezmann a Orlando City. Claro que la mayor figura sigue siendo Lionel Messi.

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El subcampeón del mundo es el principal referente de Inter Miami, equipo que es el actual campeón de la MLS. Además Messi y Sánchez se conocen muy bien, ya que fueron compañero de equipo en Barcelona entre 2011 y 2012, aunque el capítulo más famoso es como rivales.

Lionel Messi y Alexis Sánchez se enfrentaron en las recordadas finales de Copa América 2015 y 2016. En ambas el ganador fue el chileno, por lo hay una muy alta expectativa de verlos enfrentarse nuevamente, aunque esta vez sea lejos de la élite.

El próximo encuentro entre Montreal e Inter Miami será el sábado 29 de agosto a las 19:30 horas de Chile, en el Miami Freedom Park. Será la ocasión donde el chileno y el argentino volverán a coincidir en cancha. Seguramente habrá muy buena onda entre ambos.