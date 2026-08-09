Multicampeón con Colo Colo sorprende con emotivo mensaje a Lionel Messi: “Te abrazo con el corazón”

Agustín Orión expresó a través de redes sociales su apoyo al “10” tras la muerte de su padre Jorge Messi.

Conmoción ha generado la sorpresiva partida de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El hombre de 68 años dejó es te mundo el reciente sábado tras enfrentar un delicado estado de salud.

Desde la familia Messi se indicó que sufrió por una larga enfermedad. Hasta el momento no se ha informado. Aunque los rumores de su estado crítico comenzaron en pleno Mundial. Incluso la misma prensa trasandino indicó que había fallecido durante la fase de grupos, pero esto fue desmentido y generó una ola de debate por la forma de abordar el tema.

ver también Luto en el fútbol argentino: Muere Jorge Messi, el padre de Lionel Messi

Pese a ello, este domingo se realizó el funeral de Jorge Messi. Acompañado por Lionel y toda su familia, se le dio el último adiós en el cementerio privado El Prado en la ciudad de Rosario.

Lionel Messi dejó la concentración del Inter Miami y el reciente sábado llegó a Argentina. Ahora es de total incertidumbre cuándo volverá al equipo de la MLS.

Tweet placeholder

El ex Colo Colo que apoyó a Lionel Messi en complejo momento

Como era de esperarse, el planeta fútbol envió sus mensajes de apoyo a Lionel Messi. Desde sus fans hasta detractores apoyaron al “10” en este duro momento.

Pero uno de los mensajes que más sorprendió fue el de un ex Colo Colo y que levantó más de una copa en el Cacique. Esto tuvo relación con Agustín Orión, que en sus redes abrazó a la distancia al crack.

Agustín Orión ganó tres títulos en Colo Colo

“Leo querido, te abrazo con el corazón en este momento tan doloroso”, inició el también ex Boca Juniors.

“Mis condolencias para vos y toda tu familia por la partida de Jorge. Mucha fuerza y todo mi cariño para ustedes”, agregó Orión con una postal de Messi y su padre.

El mensaje de Orión para Lionel Messi

El ex portero, que ganó dos Supercopa y la Liga de Primera en Chile, mantiene una fuerte amistad con Messi desde que aquellos años en que era jugador. A tal punto que compartieron nómina en Brasil 2014.

Incluso en la Copa América del 2024 celebró con el plantel y su hijo Lucas tuvo la chance de inmortalizar el momento con Messi. “Sos lo más grande de que hay. Cada vez que nos vemos te acuerdas de mi nombre y de quién soy y eso para mí es algo increíble. Gracias por tanto”, comentó en sus redes.

Hijo de Orión también idolatra a Lionel Messi

En resumen:

Jorge Messi falleció a los 68 años tras sufrir un delicado estado de salud.

Lionel Messi viajó de inmediato desde Estados Unidos y este domingo fue el funeral en cementerio privado en Rosario, Argentina.

Agustín Orión envió potente mensaje para Messi en este complejo momento. Ambos son amigos desde hace varios años.