El tocopillano será la máxima figura del equipo canadiense que disputa la MLS.

Alexis Sánchez es noticia por su fichaje por el CF Montreal de la MLS. Desde el club están muy ilusionados por el arribo del chileno y así lo manifestó un alto directivo.

El tocopillano le puso fin a sus 18 años en Europa, tiempo en el que jugó en Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla. Ahora pasa a un equipo canadiense que juega en la liga de Estados Unidos.

Sánchez será su máxima figura

CF Montreal oficializó el arribo de Alexis Sánchez, nombrándolo como su jugador franquicia. En la ciudad hay mucha expectativa por verlo jugando por el equipo y así también lo indicó uno de los directivos del club de la provincia de Quebec.

“La llegada de Alexis Sánchez representa un paso importante para nuestro proyecto deportivo”, indicó Luca Saputo, director senior de captación y metodología deportiva del nuevo club de Sánchez.

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Montreal está en la Conferencia Eeste de la MLS, donde ocupan el 14° lugar con 16 puntos, a 24 unidades del líder Nashville. En esta zona también está Inter Miami de Lionel Messi, equipo al que enfrentarán el próximo 29 de agosto en condición de visita.

“Alexis posee una excepcional habilidad técnica y experiencia al más alto nivel del fútbol mundial. Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva se alinean perfectamente con la identidad y las ambiciones de nuestro club. Confiamos en que tendrá un impacto inmediato tanto en el terreno de juego como en el vestuario“, cerró Luca Saputo.

Alexis Sánchez ocupará la camiseta número 10 en CF Montreal. Compartirá camarín con Thomas Gillier, el ex arquero de Universidad Católica. El tocopillano será la máxima figura del equipo canadiense e intentará llevarlo a los playoffs de la MLS.