El ex delantero brasileño se mandó un certero comentario sobre Cristiano Ronaldo y Neymar tras sus decepcionantes rendimientos en esta Copa del Mundo que nos deja.

Este Mundial 2026 está a nada de terminar. En este sábado y domingo se jugarán los últimos dos partidos, el por tercer lugar en Miami y la gran final en Nueva York, marcando con esto la conclusión de un certamen que hace unas semanas parecía que iba a ser eterno con sus 48 selecciones y 104 duelos.

Con esto dicho, ya hay varios que están haciendo sus balances, analizando las grandes sorpresas y decepciones en este torneo realizado en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de esos análisis lo realizó Ronaldo, quien en ESPN Brasil se mandó un certero comentario sobre los decepcionantes rendimientos del portugués Cristiano Ronaldo y su compatriota Neymar. Para el Fenómeno, la edad alcanzó a ambos astros.

ver también Tras quedar fuera del Mundial: El importante logro que celebra Cristiano Ronaldo

Ronaldo comenta el bajo Mundial 2026 de CR7 y Neymar

El ex atacante declaró que “la batalla con el cuerpo es realmente muy dura, muy difícil de ganar. Normalmente, tu cuerpo te avisa de que ya no puedes más, de que no estás dando la talla. Creo que llegaron a ese momento de consenso entre ellos y su cuerpo”.

“Tal vez para jugar en Arabia Saudita todavía tenga el nivel, pero para jugar en un Mundial, nos dimos cuenta de que sí, es mucho más difícil. El nivel es mucho más alto”, agregó el brasileño sobre Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo tuvo un discreto Mundial 2026 con Portugal, anotando tres goles en cinco partidos. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el Fenómeno sostuvo que “a pesar de nuestra pasión, de nuestro amor por el fútbol, de nuestras ganas de seguir jugando para siempre, creo que el cuerpo, al final de cuentas, decide por nosotros”.

“La mente quiere, pero el cuerpo no le sigue el paso. Mi mente funciona de una manera que mi cuerpo no puede seguir. Si voy a jugar y el balón está a dos metros, creo que voy a llegar. Pero mi cuerpo dice que no”, concluyó.

ver también Neymar y su última función en Mundiales: Gol de penal, patada y llanto por eliminación

En síntesis