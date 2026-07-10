Jorge Jesus, reemplazante de Roberto Martínez en el combinado luso, habló sobre el lugar que tendrá CR7 en su selección.

La selección de Portugal vivió un cambio importante tras la dura eliminación ante España en los octavos de final del Mundial 2026. El español Roberto Martínez decidió renunciar como DT, obligando a la federación lusa a buscar un reemplazante.

Y el elegido fue el portugués Jorge Jesus, quien viene de dirigir en la temporada pasada al Al-Nassr de Arabia Saudita, curiosamente, el club de Cristiano Ronaldo.

Por lo mismo, en su presentación una de las preguntas más esperadas tenía que ver con el rol que CR7 tendría en este nuevo ciclo. Pese a que el Bicho avisó que había jugado su última Copa del Mundo, todavía no confirma su adiós definitivo del combinado luso.

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Jorge Jesus le manda un mensaje a CR7 en Portugal tras el Mundial 2026

El entrenador aseguró a los medios que “aún no he hablado con Cris. Nunca será un problema para la Selección ni para mí. Cada quien piensa lo que quiere. Cuando tenga que tomar una decisión, hablaré con él. Pero no solo con él, hablaré con todos individualmente”.

“No voy a hablar con Cris solo porque sea Cris. Es un símbolo del fútbol portugués. Es muy fácil trabajar con él. Siempre y cuando entienda hasta dónde puede llegar él y hasta dónde puedo llegar yo. Es la relación entrenador-jugador”, añadió.

Jorge Jesus dirigió a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita en la pasada temporada 2025-26. Juntos ganaron la liga saudí con el Al-Nassr. | Foto: Archivo.

En ese sentido, Jesus sostuvo que “él siempre será quien decida qué quiere hacer en su carrera. Si está jugando y tiene las condiciones para hacerlo, si es elegible para la selección, lo convocaré, dentro de los límites y condiciones que considere mejores para la Selección”.

“El año pasado, el Al Nassr disputó 50 partidos y él jugó 31. En la liga, lo sustituí 16 veces. Nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es, otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones”, agregó.

Para cerrar, el nuevo DT de Portugal avisó que “hay egos en todos los equipos. Es más difícil trabajar con quienes se creen grandes jugadores que con quienes realmente lo son. Ese es el caso de la selección nacional; todos son grandes jugadores, de los mejores equipos de Europa, que ganan títulos. Estamos aquí para ganar títulos con la selección nacional, y todos tendrán que pagar el precio”.

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En síntesis