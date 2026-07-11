El ex capitán de la U no ve con malos ojos un hipotético arribo de Alexis Sánchez al Chuncho, siempre y cuando demuestre que quiere venir y que no sea la última opción del tocopillano.

Universidad de Chile está de vacaciones a espera de regresar a las prácticas de cara al segundo semestre, con el partido contra Audax Italiano por la Liga de Primera, programado para el próximo domingo 26 de julio.

Los azules ya ficharon al joven argentino Gonzalo Reyna, con la promesa de sumar los tres refuerzos permitidos por reglamento.

Y un anhelo que todavía mantienen en el CDA es Alexis Sánchez. La opción del tocopillano es pequeña, pero el término de su contrato con el Sevilla mantiene la esperanza de la directiva. Ya lo dijo hace unas semanas la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez: “si bien no ha jugado en la U, se reconoce ferviente hincha. Las puertas de verdad están abiertas en la U”.

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Mariano Puyol: quiere a Alexis en la U, pero no como última opción

En conversación con RedGol, el ex capitán azul, Mariano Puyol se refirió a un posible arribo del ex Arsenal y Barcelona. “Si él quiere… Acá lo más importante es saber qué es lo que quiere él, porque si él muestra interés en venir a la U, bienvenido. Pero si llega a la U porque es su última opción y no tiene otra…“, manifestó.

Mariano Puyol exige que Alexis se decida: ¿quiere o no venir a Universidad de Chile? (Foto: Getty Images)

Puyol concluye sobre el tema que “es más que nada que Alexis quiera venir a la U, y que lo demuestre con alguna declaración o gesto. Lo importante es que él quiera estar en Universidad de Chile“.

Por otro lado, Puyol también abordó los jugadores que le gustaría ver en la U de cara al segundo semestre: “Jean Meneses es un muy buen jugador, interesante. Sería un buen aporte. Me gusta porque es encarador y finiquita bien sin ser centrodelantero. Es un jugador interesante. Le haría bien a la U”.

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“También me gustaría un jugador como Luciano Cabral. No él en particular, pero sí de esas características. Mejor si fuera él, pero la U hace mucho tiempo no tiene un jugador así”.

Resumen:

-26 de julio juegan Universidad de Chile y Audax Italiano por Primera.

-Gonzalo Reyna es el joven argentino ya fichado por Universidad de Chile.

-Alexis Sánchez finalizó contrato con Sevilla y es anhelo de la directiva.