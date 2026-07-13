El polémico árbitro que elige la FIFA para la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España

El primer duelo de semifinales se jugará este martes en Dallas, con la dirección del salvadoreño Iván Barton.

Las semifinales del Mundial 2026 arrancan con un verdadero partidazo, debido a que Francia y España medirán fuerzas en Dallas, buscando acceder al duelo por el título.

El partido entre galos e hispanos ya está en juego, debido a que la FIFA se pronunció y ya eligió al cuerpo arbitral para el compromiso que define al primer finalista de la Copa del Mundo.

El organizador del Mundial escogió a un juez que genera polémica, debido que decidió que el salvadoreño Iván Barton sea el responsable de dirigir el duelo entre Francia y España.

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Iván Barton estrenó la “Ley Vinicius” en el Mundial 2026

Iván Barton, quien proviene de un país poco futbolizado, fue protagonista de una de las situaciones que marcaron la Copa del Mundo, porque estrenó la “Ley Vinicius”.

El juez fue el encargado de expulsar al paraguayo Miguel Almirón, luego de que el sudamericano se tapara la boca para hablar con un turco, en duelo de la segunda fecha de la fase de grupos.

Iván Barton dirige la primera semifinal del Mundial. (Photo by Luke Hales/Getty Images)

En Marca hablaron del estilo de réferi: “Barton es reconocido por ser un árbitro de pulso firme en jugadas determinantes. A lo largo de su carrera profesional, acumula más de 300 partidos oficiales dirigidos. Sus estadísticas reflejan un perfil riguroso, superando las 1,400 tarjetas amarillas mostradas y registrando 86 cartulinas rojas directas”.

Iván Barton ha tenido mucha actividad en la presente Copa del Mundo, porque estuvo en la fase de grupos en el duelo Paraguay-Turquía y Japón-Suecia, mientras que dirigió en la victoria de Suiza por penales ante Colombia en los octavos de final.

En síntesis

El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España.

dirigirá la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España. El partido de semifinales entre ambas selecciones europeas se disputará en Dallas .

. Barton acumula más de 300 partidos oficiales dirigidos a lo largo de su carrera.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España?

La primera semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España se jugará este martes 14 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Dallas.