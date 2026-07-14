Claudia Villafañe sorprendió al revelar la opinión que Diego Maradona tenía sobre Lionel Messi, justo en la antesala de la semifinal del Mundial 2026.

La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra se vive con máxima intensidad. Mientras Lionel Messi buscará seguir haciendo historia con la Albiceleste y acercarse a una nueva final del Mundial 2026, en las últimas horas resurgió una revelación sobre la opinión que tenía Diego Maradona respecto al actual capitán de la selección.

Fue Claudia Villafañe, exesposa del fallecido “10”, quien abordó el vínculo entre ambos futbolistas durante una entrevista en el programa LAM.

Allí recordó cómo veía Maradona a Messi, dos jugadores considerados entre los máximos ídolos en la historia de la selección argentina, y compartió la tajante postura que el campeón del mundo de 1986 tenía sobre el rosarino.

La opinión de Maradona sobre Messi

“Diego lo dijo siempre… Diego decía que (Messi) era mejor que él, así que lo apoyamos desde todos lados”, explicó con el medio Claudia Villafañe.

Añadiendo que siempre han apoyado al capitán argentino. “Cuando llora, lloramos, cuando se ríe, nos reímos, y estamos con él a muerte, con su familia y apoyándolo siempre. Y él sabe que es así”, para luego agregar: “Es un fenómeno increíble2”.

Messi es la figura albiceleste. (Photo by David Ramos/Getty Images)

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¿Cuándo juega Argentina vs Inglaterra?

El esperado duelo para definir quién es el segundo clasificado a la final, donde España ya se inscribió tras derrotar por 2 a 0 a Francia, se disputa este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas (Chile).

En síntesis: