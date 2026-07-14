España venció 2-0 a Francia y la figura del encuentro fue el lateral Pedro Porro, que marcó el segundo tanto de su selección.

España venció 2-0 a Francia y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde espera por Argentina o Inglaterra, que jugarán en Atlanta la segunda semifinal.

La figura del partido fue Pedro Porro, quien se quedó con el premio MVP del duelo tras anotar el segundo tanto de los ibéricos, tras una hermosa pared con Dani Olmo.

El lateral del Tottenham definió como un crack y señaló que no esperaba la designación. “Es un sueño hecho realidad, ni en mis mejores sueños. Estoy muy feliz por la actitud de todos, hicimos un gran partido”, señaló en TVE .

Agregó que se comieron a Francia. “Todo lo que teníamos que hacer para pararlos, lo hicimos bien. Francia es una selección muy difícil. Estoy es de todo el equipo, no es mío y solo puedo dar la enhorabuena a todos, un partidazo”, dijo.

Pedro Porro marca ante el meta francés Mike Maignan el 2-0 de España ante Francia

Porro cuenta la clave de España ante Francia

España fue gran dominador del encuentro, lo que se entiende por la alta posesión de pelota. Un asunto que trabajaron fervientemente los españoles.

“Sabíamos que uno de los puntos que nos acercaban a la final era tener el balón y contrarrestar el punto fuerte de ellos”, indicó Porro tras el triunfo ante los galos.

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Finalmente el defensor explicó por qué salió de la cancha extenuado. “No podía más”, declaró, antes de agradecer el esfuerzo que ha hecho toda la plantilla española.

“Esto es de todos, de los 26. Ahora mismo estoy muerto, a pensar en la recuperación y a intentar llegar a la final”, manifestó quien tendrá cinco días para recuperarse.