Pedro Porro: El jugador que pertenece al Manchester City que fue multado por no respetar la cuarentena

Pedro Porro es un seleccionado sub 21 de la selección española y que gracias a sus grandes condiciones fue adquirido por el Manchester City pero cedido al Real Valladolid.

Justamente en Castilla fue sorprendido en la vía pública, algo que está prohibido por la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno español.

"Acabo de ir a comprar y me han multado. Es un pueblo muy chiquito donde vivo, me parece genial que me multen si no estoy haciendo lo que el gobierno dice pero una cosa no quita la otra. Estoy muy enfadado por como hablan algunas personas, como se dirigen con mala educación. La multa me da igual pero no voy a pasar que me falten el respeto preguntándome que coño hago aquí si soy de Don Benito (Badajoz)", se quejó amargamente el jugador.

Pasaron unas horas, y el lateral derecho al parecer con más calma midió sus palabras y reculó. "He cometido un error y quiero pedir disculpas. Me he desplazado con mi vehículo al centro de Valladolid a por algo que no teníamos en casa. No ayudó que en mi DNI aparezca como domicilio mi casa familiar en Don Benito. Me abrieron un expediente sancionador que asumiré", cerró.

El jugador deberá pagar una multa de 600 euros (cercano a los 600.000 pesos) y un gran tirón de orejas de su club.