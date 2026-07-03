Fabián Estay desde México: el ex mediocampista nacional no duda que el cambio de horario es y beneficia a los anfitriones contra Inglaterra en octavos de final de la Copa del Mundo.

La polémica está que arde: la FIFA confirmó la reprogramación del partido de México contra Inglaterra, este domingo 5 de julio, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El duelo pasa de las 20:00 horas de Chile a las 14:00.

Así, los anfitriones recibirán a Inglaterra al mediodía en Ciudad de México, con el calor sobre el estadio Azteca y los 2.240 metros de altitud. La excusa fue el supuesto peligro de tormentas eléctricas.

En conversación con RedGol, desde México, Fabián Estay no tiene dudas: el movimiento fue una artimaña clara para favorecer las opciones del cuadro azteca.

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Estay no duda: México se beneficia de Inglaterra con el cambio de horario

Agregó que “yo no sé si Inglaterra está o no de acuerdo con el cambio de horario. Sí estuve viendo que hay un 70% de probabilidad de lluvia, pero no de tormentas eléctricas. Hay un sin fin de cosas que podemos especular… si Inglaterra dice que sí o no, y se juega igual; si no se presentan la FIFA declarará ganador sin jugar a México”.

Cambio de horario: Inglaterra visitará a México en la altitud del estadio Azteca en la hora de mayor calor. Estay no duda que es un beneficio para el anfitrión.

“Pero me parece extraño que sea el primer partido que cambian. En Estados Unidos son mucho más precisos que acá en el tema del clima. Seguramente la prensa extranjera va a decir lo mismo que pienso: que se está favoreciendo a México“, complementó.

Eso sí, el ex mediocampista nacional explica que “no es como veranos anteriores, pero es completamente distinto jugar a las 12:00 en la altitud del estadio Azteca a hacerlo a las 18:00 como estaba previsto. Sí favorece al local, México se ve favorecido con este cambio”.

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Estay sentencia “pero México ha jugado bien, no es solamente por el condicionante climático o geográfico que ha ganado los partidos. Ha sido mejor que los rivales. Pero incluso acá estamos sorprendidos que reprogramaran el partido”.

Resumen:

-FIFA reprogramó el partido entre México e Inglaterra para este domingo a las 14:00.

-2.240 metros de altitud tiene el Estadio Azteca, recinto de este duelo de octavos.

-Fabián Estay habló con RedGol sobre el cambio justificado por posibles tormentas eléctricas.