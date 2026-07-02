El alemán Thomas Tuchel comentó lo que será enfrentar a los aztecas en la altura de la Ciudad de México.

Inglaterra y México animarán uno de los buenos partidos de los octavos de final del Mundial 2026. Los tres leones avanzaron tras eliminar a la República Democrática del Congo, mientras que el Tri hizo lo propio ante Ecuador.

El escenario de este duelo será el imponente Estadio Azteca, recinto que además de su capacidad para casi 90 mil espectadores, también destaca por su importante altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Esta clara ventaja para México fue analizada por el alemán Thomas Tuchel, entrenador del combinado británico, quien tras la victoria sobre RD Congo aseguró que es imposible que puedan aclimatarse de buena manera a la altura.

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La preocupación de Tuchel por enfrentar a México en el Mundial 2026

El entrenador de los tres leones afirmó que “estamos listos para el calor por el entrenamiento en Florida, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México”.

“No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días. Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío… y seguro habrá más obstáculos”, agregó.

Para cerrar, el germano aseguró que “es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca”.

Inglaterra y México se verán las caras este domingo 5 de julio a las 20:00 (hora de Chile) en el Estadio Azteca por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador de este cruce se verá la caras ante el vencedor de la llave entre Brasil y Noruega.

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