Tal como ha pasado en temporadas pasadas, los azules tienen de regreso al portero José Alburquenque, una decisión que antes ya pasó la cuenta.

Universidad de Chile sigue trabajando en el mercado de invierno para el plantel del técnico Fernando Gago, de manera de mover piezas para la pelea por el título en la Liga de Primera 2026.

Esto porque pidió el regreso del arquero José Alburqunque, quien estaba a préstamo en Lota Schwager, quien se incorporó a la intertemporada para ser el tercer meta azul tras la salida de Ignacio Sáez.

Una repesca que no es nueva en los mercados de invierno de la U, porque antes ya han pedido de regreso jugadores, aunque sus retornos quedaron marcados por no jugar ni tomar protagonismo: David Retamal y Cristóbal Muñoz.

José Alburquenque no pudo debutar en su préstamo en Lota.

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Alburquenque regresa a la U sin minutos en Lota

Fue en abril de la presente temporada cuando José Alburquenque partió a préstamo a Lota Schwager, con la idea de sumar minutos en la Segunda División Profesional.

Si bien fue considerado a la selección chilena, en un microciclo de arqueros de Nicolás Córdova, la preocupación estaba en su presente en el club minero, donde no salió de la banca.

Esto, porque no logró sumar minutos en 10 partidos oficiales del club, donde han conseguido dos victorias, tres empates y cinco derrotas con el portero Patricio Silva, formado en Rangers y que fue héroe en los penales para el ascenso del club.

En ese sentido, la “Lamparita” es serio candidato a caer en la liguilla del descenso, donde, según aseguran desde el sur del país, Alburquenque habría tenido la gran chance de sumar minutos para salvar la categoría, aunque esto fue interrumpido por la U.

Cristóbal Muñoz vivió la misma situación en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Los casos de jugadores que han regresado y sumaron pocos minutos U

El regreso de jugadores a préstamo en Universidad de Chile no es nuevo, porque en otras temporadas han replicado esta postura, aunque con un panorama para nada alentador.

Como lo que pasó con el defensa David Retamal, a quien pidieron su regreso desde Universidad de Concepción, cuando llevaba cuatro meses en el sur del país.

Rematal había jugado 10 partidos en la U de Conce, para luego en la U sumar apariciones en dos duelos, ante La Serena (45 minutos) y luego ante Guaraní en la Copa Sudamericana (45 minutos).

Una temporada antes fue Cristóbal Muñoz quien pasó por la misma situación, cuando en marzo partió a Deportes Santa Cruz y tres meses después fue pedido de regreso.

Tras esto, sólo sumó escasos minutos en cinco partidos en la Copa Chile, con apariciones desde el banco de suplentes, lo que marca señales cuando la U pide de regreso a un jugador.