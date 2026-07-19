Durante las manifestaciones de fanáticos trasandinos, un hecho de violencia se vio luego que un furioso albiceleste terminara contenido por Carabineros.

Argentina cayó en tiempo extra ante España y puso fin a su sueño de sumar el título del Mundial 2026. En nuestro país se vivió con emoción y también con polémica, lo cual quedó registrado ante las cámaras de RedGol.

Es que en Santiago un puñado de hinchas trasandinos se manifestó en el sector de Providencia tras la final. “Viva la Patria” y “El que no salta es un inglés” fueron parte de los cánticos.

Fue ahí que apareció un fanático chileno en la plaza, quien junto a su bandera de la Roja fue encarado por el trasandino. Entre amenazas y empujones, fuerzas policiales debieron intervenir posteriormente.

Video: la violenta reacción del hincha de Argentina

En otro capítulo de la conocida rivalidad entre Chile y Argentina, hechos lamentables de violencia se vieron en las calles de Santiago. Un fanático trasandino intentó agredir a un hincha de la Roja, con rápida reacción de Carabineros.

“Arriba España”, se escucha entre los gritos del chileno, mientras el trasandino fue contenido y terminó en el piso tras el accionar policial. El hecho generó las rápidas respuestas de hinchas de la Roja en la publicación de RedGol.

La furia argentina también se vio en cancha. Es que tras el pitazo final en que España se coronó campeón del Mundial 2026, jugadores albicelestes no soportaron los festejos y reaccionaron con violencia.

Uno de ellos fue Leandro Paredes, quien ingresó en el segundo tiempo y estuvo al filo de la expulsión. El volante golpeó a Éric García y a Gavi mientras festejaban cerca de él, en otra repudiable acción tras el partido.