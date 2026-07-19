Una imagen viral da la vuelta al mundo: hinchas trasandinos celebran un gol fantasma en el duelo ante España.

Buenos Aires se paralizó en una mezcla de tensión y esperanza mientras miles de hinchas se congregaban en el icónico Obelisco, para seguir la final del Mundial entre Argentina y España.

Con el marcador en un doloroso 1-0 a favor del conjunto europeo, el nerviosismo y la ansiedad se palpaban en el aire de la capital. De repente, lo que parecía ser una tarde de pura frustración futbolística, se transformó en un estallido de euforia que hizo temblar las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio.

El origen del caos fue tan absurdo como veloz. En la periferia de la multitud, un grupo de aficionados creyó escuchar el ansiado grito de gol. Sumado al eco distorsionado de los cánticos, la chispa de la confusión se encendió y empezaron a celebrar un gol fantasma, quizás por la ocasión que perdió sobre el final Giuliano Simeone.

La jugada sobre el final de Simeone que se fue a las nubes

Durante varios segundos el Obelisco fue el epicentro de la felicidad absoluta. Desconocidos se fundieron en abrazos interminables y las tradicionales canciones de la hinchada albiceleste resonaron con una fuerza ensordecedora.

La realidad: nunca hubo gol de Argentina

La gente saltaba completamente convencida de que el equipo había logrado el empate agónico, liberando toda la angustia acumulada de un partido que hasta ese momento había sido totalmente adverso.

Sin embargo, la burbuja de la ilusión no tardó en reventar de la manera más dolorosa posible. La ola de celebraciones chocó de frente con la cruda realidad: Argentina jamás había marcado un gol.

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La decepción fue tan masiva como el festejo inicial cuando la verdad se impuso. Algunos hinchas se tomaron la cabeza con incredulidad, otros soltaron risas nerviosas ante el insólito ridículo colectivo, y los más acalorados lanzaron insultos al aire por haber festejado un “gol fantasma”.

El bizarro episodio quedó rápidamente grabado en el inagotable folclore del fútbol argentino como una muestra más de la desbordante pasión de sus hinchas.

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