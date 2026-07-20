Influencer argentina se enoja con chileno por tierna broma: “Boludo ni jugaste el Mundial”

La influencer argentina Nati Jota no aguantó que un usuario chileno le hiciera una broma por el segundo lugar de la Albiceleste.

En Argentina pasaron de campeones a subcampeones del mundo, luego de que perdieran la final ante una España que los apabulló futbolísticamente.

A pesar de no haber sido campeones, el orgullo de los trasandinos es enorme por la tremenda campaña que han hecho en los últimos años, con Lionel Messi a la cabeza.

Una que mostró su felicidad por haber estado en la Copa del Mundo es la influencer Nati Jota, quien cubrió el evento y resumió en sus redes lo que siente, en un carrusel de fotografías.

“No quiero hablar de mí, pero sí de ustedes por bancarme cubriendo mi tercer mundial. Ganar es la excepción. Esta selección nos malacostumbró. Nos hizo olvidar que no se puede ganar siempre”, señaló en su posteo.

“Muchos chiquitos directamente nunca lo supieron, hasta ayer. Se aprende más cuando se pierde. Se toma envión. A nosotros las cosas no nos son fáciles y por eso quizás es que tenemos que esa electricidad en el cuerpo indescriptible cuando sí se nos da”, continuó.

La influencer Nati Jota se enojó con un hincha chileno

Además dijo que “a esta Selección, a nuestro capitán, solo gracias. Nos hicieron muy felices. Eso se dice mucho pero significa todavía más. Vamos Argentina siempre y en todas”.

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La broma de un chileno que no le causó gracia a la influencer

Como Argentina perdió la final del mundo, desde todo el mundo están haciendo bromas por lo que significa el folclore deportivo. Una de ellas se la hizo un chileno a Nati Jota.

“Primero que buenas fotos. Segunda Argentina”, fue la talla que le tiró el usuario juanignaciobello, porque al chileno le gusta el chiste corto.

Esto indignó a la comunicador que tiene 2.6 millones de seguidores en su Instagram y se le salió la cadena. “Boludo ni jugaste el Mundial jajaja llámate al silencio porfisss”, le respondió molesta con el chileno.

El chiste del chileno que molestó a la influencer Nati Jota

Obviamente otros argentinos siguieron la tónica de la influencer, respondiéndole mucha mala onda luego del chiste que realizó.