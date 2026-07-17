Argentina y España lucharán por el título en el partido que pondrá fin al Mundial 2026, luego de varias semanas de intensa competencia, enfrentando al vigente monarca contra una selección española que vuelve a una final después de 16 años.
Los españoles fueron los primeros en llegar la final, tras vencer con autoridad por 2-0 a Francia en semifinales. Argentina sufrió en semifinales, pero remontó ante Inglaterra para quedarse con un triunfo por 2-1.
En Jugabet un triunfo de los Españoles paga 2.38 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 23.800. El empate paga 3.17 y la victoria de Argentina 3.69.
Lionel Messi lideró la victoria de Argentina sobre Inglaterra – Getty
¿Dónde ver Argentina vs. España?
España enfrenta a Argentina este domingo 19 de julio, desde las 15:00 hrs de Chile, en el MetLife Stadium, Estados Unidos, por la gran final que define al campeón del mundo.
El último partido del Mundial irá EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video y Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Tabla de posiciones del Mundial 2026
En resumen…
- Argentina venció 2-1 a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026.
- España clasificó tras derrotar 2-0 a Francia en semifinales.
- La final se jugará este domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile.
- Chilevisión, DSports, Disney+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.