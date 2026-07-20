Craig Burley, exjugador del Chelsea y mundialista con Escocia, lanzó duras críticas contra la Albiceleste tras la derrota frente a España y cuestionó tanto su rendimiento como su comportamiento en la final.

El Mundial 2026 llegó a su fin con España como nuevo campeón del mundo. La Roja se impuso por 1-0 a Argentina en una final que estuvo marcada por la polémica, tanto por lo ocurrido dentro de la cancha como tras el pitazo final.

Ferran Torres fue el héroe de la jornada al marcar el único gol del encuentro en la prórroga, dándole el título a la selección española. Sin embargo, una vez finalizado el partido, la tensión se apoderó del campo de juego con un enfrentamiento entre Leandro Paredes y varios futbolistas españoles, incidente que terminó con algunos jugadores en el suelo.

La controversia no terminó ahí. Mientras España celebraba y levantaba la Copa, los jugadores de la albiceleste permanecieron de espaldas a la ceremonia, mirando hacia la tribuna donde se encontraban sus hinchas, un gesto que generó numerosas críticas en redes sociales y entre distintos analistas.

Ex Chelsea se lanza contra Argentina

Uno de los que cuestionó con dureza la actitud de la Albiceleste fue Craig Burley, exseleccionado de Escocia y exjugador del Chelsea.

El mediocampista, que disputó Francia 1998, no dudó en lanzar fuertes reproches contra el comportamiento del conjunto argentino tras la derrota en la final.

En el panel del ESPN UK, Burley señaló: “Voy al extremo de decir que Argentina fue una total y completa vergüenza hoy, por su desempeño y sus payasadas. Esperábamos las payasadas, esperábamos el pandillerismo, esperábamos lo que pasaba cuando no tenían la pelota, pero también esperábamos mucho más cuando sí la tenían”.

Ex Chelsea se lanza contra Argentina. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

En la misma línea, agrega: “Más propósito, más de su juego, estaban completamente en ruinas, asqueroso y desagradable”.

Craig Burley fue seleccionado escoces y jugó en el Chelsea durante 8 temporadas/Allsport

“Estoy muy contento de que haya ganado España y podía ver un escenario, antes del gol de España, que iban a llegar a penales o que Argentina iba a anotar con un gol desordenado y ganar esto. España trató de hacer que fuera un buen juego, las definiciones no fueron las mejores, Martínez salvó mucho, pero también eran atajadas cómodas”.

El conflicto tras la final del Mundial/Getty Images)

Añadiendo: “Tener ese tipo de desempeño en una final de la Copa del Mundo, esa negatividad… fue una actuación asquerosa”.