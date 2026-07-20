El ex jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, sostuvo que la selección argentina protesta, se porta mal dentro de la cancha y llora mejor que nadie.

España se coronó campeona en la Copa del Mundo 2026 al derrotar por 1-0 a la Argentina de Lionel Messi en el alargue. Los ibéricos consiguen su segunda estrella planetaria y diluyen el anhelo trasandino del bicampeonato.

Y el título de los europeos generó polémica a nivel político. Es que el ex Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, celebró la gesta de su selección con algunos elogios para Argentina, lo que también dio paso a una llamativa descalificación del ex jefe de gobierno.

“Hemos ganado a una de las mejores selecciones de la historia del fútbol, con un historial más que brillante. Además, tienen a Messi, ya hoy una leyenda, uno de los futbolistas más importantes de siempre“, escribió Rajoy en su columna en El Debate.

Agregó que “menos mal que hoy no sabíamos si estaba jugando o no. Los argentinos tienen nervio, empuje, energía y brío. Es una selección que siempre insiste, lucha y persevera y no se rinde jamás“.

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Rajoy califica de llorones a la selección argentina

Hasta ahí todo bien, pero vino la polémica: Rajoy sostuvo que los argentinos “protestan muy bien. Lloran mejor que nadie, se portan muy mal, aprovechan cualquier oportunidad y exigen al rival una concentración total, porque, si no es así, te pueden sorprender en cualquier momento“.

Mariano Rajoy le pega en el suelo a la selección argentina tras la final de la Copa del Mundo ante España.

“Este resultado se ha producido porque España, como equipo, es superior a Argentina y ha jugado infinitamente mejor en el día de hoy. La selección española ha sido a lo largo de todo el torneo un grupo unido y disciplinado. Ha jugado con orden, todos para todos”, sentenció el otrora mandatario.

Rajoy fue presidente de España entre diciembre de 2011 y junio de 2018, miembro del Partido Popular, coalición de derecha en la política del país ibérico.

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Cabe recordar que Rajoy ya había generado polémica en la previa de la semifinal contra los galos al asegurar que Les Bleus “tienen una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses”.

Resumen:

-España ganó su segundo Mundial al vencer 1-0 a Argentina en el alargue.

-Mariano Rajoy publicó en El Debate que los argentinos “lloran mejor que nadie”.

-2011 a 2018 fue el período en que Rajoy presidió el Gobierno español.