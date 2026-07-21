La FIFA lanzó la votación para elegir al mejor gol del Mundial 2026. Hay 12 candidatos.

Terminó el Mundial 2026 y ahora comienzan las evaluaciones. Es así como toca elegir cuál fue el mejor gol de toda la Copa del Mundo en una votación dispuesta por la FIFA.

Ya se encuentra disponible la votación en la página oficial de la organización. En total, son 12 nominados, entre los que se encuentran anotaciones de Lionel Messi, Kylian Mbappé y el gol del título de Ferrán Torres.

También está el misilazo con que Sidny Lopez Cabral sorprendió a Argentina en 16avos de final, el golazo con que Erling Haaland puso fin a la aventura de Brasil, el tanto de Julián Álvarez que salvó a Argentina ante Suiza.

¿Cómo votar? Hay que ingresar a este link y apretar “votar” en el gol favorito. Los resultados se conocerán este domingo 27 de julio, una semana después de la emocionante final de la Copa del Mundo.

Los nominados a mejor gol del Mundial 2026

Elijah Just (1-0 de Nueva Zelanda contra Irán en la fase de grupos)

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Kylian Mbappé (3-1 de Francia contra Senegal en fase de grupos)

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Lionel Messi (1-0 de Argentina contra Argelia en fase de grupos)

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Wilson Isidor (2-1 de Haití contra Marruecos en fase de grupos)

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Kerim Alajbegovic (1-0 de Bosnia y Herzegovina contra Qatar en fase de grupos)

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Daizen Meda (1-0 de Japón contra Suecia en fase de grupos)

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Eldor Shomurodov (de Uzkebistán contra RD Congo en fase de grupos)

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Sidny Lopes Cabral (2-2 de Cabo Verde contra Argentina en 16avos de final)

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Erling Haaland (2-0 contra Brasil en octavos de final)

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Julián Álvarez (2-1 contra Suiza en cuartos de final)

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Jude Bellingham (6-4 de Inglaterra contra Francia por el 3° puesto)

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Ferrán Torres (1-0 de España contra Argentina en la final)